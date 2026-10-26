Histórica tercera edición de la Ultra Corrientes

Se disputó la tercera edición de la Ultra Corrientes, prueba atlética de ultra distancia, y terminó con un saldo histórico. En la prueba de 12 horas, los tres integrantes del podio masculino consiguieron la marca mínima para tener la posibilidad de estar en la Spartathlon, histórica carrera sobre una distancia de 246 km.



La costanera Juan Pablo II fue el escenario el pasado fin de semana de la Ultra Corrientes. En la prueba de 12 horas de duración se impuso Mauro Esquivel de Caá Catí. El ultra maratonista logró recorrer 125 kilómetros y 166 metros en el circuito cerrado de 1,557 metros.

En el segundo lugar llegó Ezequiel Méndez de Concordia con 122,061 km y el podio se completó con Juan José Bandeo de Reconquista con 120,353 km.Los tres atletas lograron la clasificación indirecta (ingresarán a un sorteo) para Sparthatlon 2027. Para el pase directo debían alcanzar los 150 km.“Hicimos historia es la prueba más alta y competitiva que tuvimos de las tres ediciones”, resultó Rubén Velozo, uno de los organizadores de la Ultra Corrientes.

Entre las mujeres, siempre en carrera de 12 horas de duración, la ganadora resultó Florencia Schlie de Rosario que completó 106,463 km. En el segundo lugar llegó Adela López de Formosa (101,531 km) y tercera quedó Luz Adolfina Haro de Tafí Viejo, Tucumán (96;691 km).



La mejor correntina fue Noemí Cecilia Cejas, oriunda de Loreto, que quedó en el sexto lugar con 78,72 km.

Seis horas para Chaco



La prueba de las seis horas fue ganada por representes de Resistencia. Entre los varones se impuso Iván Ramírez al completar 64,967 km, mientras que entre las mujeres lo hizo Evangelina Defagot con 58,863 km.



El segundo puesto entre los varones fue para Uvaldo Alvarenga de Formosa (63,375 km) y el tercer puesto quedó para Luciano Romero de Paso de la Patria (61,277 km).



El podio entre las mujeres lo completaron Mariela Ruiz Díaz de Avellaneda (57,269 km) y María Emilia Rivera de Formosa (55,108 km). Sheila Troia fue la mejor correntina al conseguir la sexta ubicación (47,753 km) en la general y quedar segunda en su categoría.

Triunfo saladeño en las tres horas



En la competencia de 3 horas de duración, el saladeño Brahian Sala logró el primer puesto al completar 40 kilómetros, 182 metros. Fue escoltado por Walter Alvarenga y Daniel Arce de Román.



El triunfo entre las mujeres fue para Analía Carrizo de Formosa con 32,697 km. En el segundo lugar quedó para su comprovinciana Débora Mamai y en tercer lugar llegó Angelina Ruíz Díaz de Corrientes.

Participantes



La tercera edición de la Ultra Corrientes contó con 150 corredores de distintas provincias argentinas, entre ellas Tucumán, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe, además de delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Momento emotivo



El sábado, pasado el mediodía, después de las acreditaciones y la entrega de kits para los competidores, Manuel Méndez brindó una charla sobre su experiencia en la maratón Islas Malvinas, que corrió y ganó en 2011.



El actual vicepresidente de la Confederación Argentina de Atletismo, contó su inolvidable experiencia en las Islas Malvinas frente a un auditorio colmado en la Secretaría de Deportes, ubicado en el barrio Pedro Ferré, que también contó la presencia de Veteranos de Guerra de la Asociación Civil Dos de Abril.



Durante la disertación y el intercambio de palabras, no faltaron los momentos emotivos y lágrimas dentro de una atmósfera cargada de sentimiento malvinero.





