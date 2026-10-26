Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

Harry Kane ganó el Balón de Oro masculino 2026 en la 70° edición de la entrega que premia al mejor futbolista de la temporada. En una gala que tuvo lugar en el Teatro London Palladium de Londres —es la primera vez que no se hace en París, Francia—, Lionel Messi, que no asistió a la ceremonia, terminó en el 5° lugar tras su histórica actuación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

En el plano femenino, Alexia Putellas se impuso en las votaciones por tercera vez en su trayectoria (2021 y 2022). Antes de marcharse del Barcelona a principios de año, conquistó la UEFA Women’s Champions League y el tricampeonato local.

El delantero de 33 años se quedó con la distinción individual por primera vez en su carrera. Además de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo con Inglaterra, lideró al Bayern Múnich en los títulos de la Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa de Alemania. También recibió el Trofeo Gerd Müller por ser el máximo goleador de la temporada con 73 goles. Se impuso en la disputa con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Messi terminó en el quinto puesto del ranking del Balón de Oro y se quedó a las puertas de conquistar su novena distinción. Lautaro Martínez quedó en el 22° puesto de la clasificación masculina. Emiliano Dibu Martínez, por su parte, fue nominado en el Trofeo Yasin al mejor arquero del año, el cual quedó en manos del español Unai Simón.

España, campeona del mundo, acaparó los reflectores en el evento. Lamine Yamal, que era candidato al premio más importante de la noche, se quedó por tercera vez consecutiva con el Trofeo Kopa (mejor Sub 21). Vicky López hizo lo propio en la sección femenina. Luis de la Fuente fue distinguido como el mejor entrenador del fútbol masculino tras conquistar el Mundial 2026.

Barcelona Femení tuvo una noche soñada y ganó múltiples distinciones: Alexia Putellas (Balón de Oro), Pere Romeu (Mejor entrenador de fútbol femenino), Cata Coll (Mejor arquera), Vicky López (Mejor Sub 21) y mejor equipo de la temporada. Charlyn Corran ganó el Trofeo Gerd Müller como la máxima goleadora del fútbol femenino y se convirtió en la primera representante de México que fue premiada en una gala organizada por la revista France Football.

TODOS LOS GANADORES EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2026



Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)



Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)



Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)



Mejor equipo femenino: Barcelona (España)



Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis de la Fuente (Selección de España - España)



Mejor entrenador del fútbol femenino: Pere Romeu (Barcelona - España)



Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)



Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)



Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club - España)



Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona - España)



Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)



Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca - México)



Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)

Infobae