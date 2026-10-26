Pingüinos tomó distancia sobre San Lorenzo

Se pusieron en marcha los playoffs de la Liga Provincial de Mayores 2026 con el juego 1 de cada una de las series de los cuartos de final del certamen. Pingüinos y Football de Esquina ganaron como locales, mientras que Córdoba y Colón se impusieron como visiantes.

El sábado concentró el grueso de la acción del fin de semana. En Capital, Córdoba le ganó como visitante a Sportivo por 74 a 68 y quedó a un paso de las semifinales. Lo mismo suceció co Colón, que en el Coliseo Verde derrotó a El Tala por 76 a 58.

En Esquina, Football hizo valer su localía y derrotó a San Martín de Curuzú Cuatía por 80 a 71. Mientras que el domingo, Pingüinos, con un gran primer tiempo, derrotó en Capital a San Lorenzo de Monte Caseros por 75 a 68 y viajará con la ilusión de conseguir el pase a semis en el juego 2.

Los partidos 2 y 3, estos últimos en caso de ser necesarios, se disputarán el próximo fin de semana.