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LIGA PROVINCIAL DE BÁSQUETBOL

Pingüinos tomó distancia sobre San Lorenzo

El equipo capitalino venció al actual campeón en el incio de los cuartos de final. También ganaron Football de Esquina, Córdoba y Colón.

Por El Litoral

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 20:56

Se pusieron en marcha los playoffs de la Liga Provincial de Mayores 2026 con el juego 1 de cada una de las series de los cuartos de final del certamen. Pingüinos y Football de Esquina ganaron como locales, mientras que Córdoba y Colón se impusieron como visiantes.

El sábado concentró el grueso de la acción del fin de semana. En Capital, Córdoba le ganó como visitante a Sportivo por 74 a 68 y quedó a un paso de las semifinales. Lo mismo suceció co Colón, que en el Coliseo Verde derrotó a El Tala por 76 a 58.

En Esquina, Football hizo valer su localía y derrotó a San Martín de Curuzú Cuatía por 80 a 71. Mientras que el domingo, Pingüinos, con un gran primer tiempo, derrotó en Capital a San Lorenzo de Monte Caseros por 75 a 68 y viajará con la ilusión de conseguir el pase a semis en el juego 2.

Los partidos 2 y 3, estos últimos en caso de ser necesarios, se disputarán el próximo fin de semana.

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