Regatas perdió con Lanús en el inicio de su primera gira de temporada

La primera gira en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 para Regatas Corrientes comenzó con una derrota. Este lunes, en el estadio Antonio Rotili, el equipo correntino cayó frente a Lanús 72 a 63 para quedar con un registro de un triunfo en tres presentaciones.

El Fantasma tuvo un rendimiento de mayor a menor y sufrió una importante merma ofensiva en el inicio del último cuarto, donde Lanús dio vuelta el marcador y se encaminó a su segundo festejo en 7 partidos jugados.

El pivote cubano Pedro Bombino Parada con 28 puntos fue el goleador y figura del granate. En Regatas se destacaron Fausto Ruesga con 16 puntos y Roberto Acuña con 11.

El inicio del partido mostró a Regatas con mucha movilidad en el ataque. Acuña lideró la ofensiva pero con un goleo repartido entre varios jugadores para llevarse el cuarto inicial 22 a 18.

Lanús sorprendió en el inicio del segundo capítulo, igualó el marcador en 22 y obligó a un rápido tiempo muerto solicitado por Martín Villagrán. El local lastimó con los puntos de Bombino Parada y Regatas respondió con a dupla: Ruesga e Iván Gramajo para mantenerse al frente 43 a 37.

La paridad se adueñó del juego en el tercer cuarto, pero Regatas pudo mantener una leve ventaja(51 a 49) con algunas apariciones de Sebastián Orresta.

El quiebre del partido se dio en el inicio del último cuarto, con un triple de Bombino, Lanús pasó al frente 57 a 54. El remero estuvo tres minutos sin poder anotar y le rival se escapó por 10 (64 a 54). Los dirigidos por Villagrán tuvieron una reacción, metieron un parcial de 8 a 0 para quedar abajo 64 a 62. En la recta final, el elenco bonaerense se mostró más tranquilo y efectivo para llevarse el triunfo.

La agenda de Regatas indica que este miércoles visitará a Boca Juniors desde las 20.35. Luego regresará a Corrientes sin embargo volverá jugar como visitante frente a San Lorenzo (6 de noviembre), Racing de Chivilcoy (8 de noviembre) y Argentino de Junín (10 de noviembre).