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Liga nacional de básquetbol

Regatas perdió con Lanús en el inicio de su primera gira de temporada

El elenco correntino pagó la sequía goleadora que tuvo en el inicio del último cuarto y cayó 72 a 63. El miércoles visitará a Boca Juniors.

Por El Litoral

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 21:49
Gentileza Lanús.

La primera gira en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 para Regatas Corrientes comenzó con una derrota. Este lunes, en el estadio Antonio Rotili, el equipo correntino cayó frente a Lanús 72 a 63 para quedar con un registro de un triunfo en tres presentaciones.

El Fantasma tuvo un rendimiento de mayor a menor y sufrió una importante merma ofensiva en el inicio del último cuarto, donde Lanús dio vuelta el marcador y se encaminó a su segundo festejo en 7 partidos jugados.

El pivote cubano Pedro Bombino Parada con 28 puntos fue el goleador y figura del granate. En Regatas se destacaron Fausto Ruesga con 16 puntos y Roberto Acuña con 11.

El inicio del partido mostró a Regatas con mucha movilidad en el ataque. Acuña lideró la ofensiva pero con un goleo repartido entre varios jugadores para llevarse el cuarto inicial 22 a 18.

Lanús sorprendió en el inicio del segundo capítulo, igualó el marcador en 22 y obligó a un rápido tiempo muerto solicitado por Martín Villagrán. El local lastimó con los puntos de Bombino Parada y Regatas respondió con a dupla: Ruesga e Iván Gramajo para mantenerse al frente 43 a 37.

La paridad se adueñó del juego en el tercer cuarto, pero Regatas pudo mantener una leve ventaja(51 a 49) con algunas apariciones de Sebastián Orresta.

El quiebre del partido se dio en el inicio del último cuarto, con un triple de Bombino, Lanús pasó al frente 57 a 54. El remero estuvo tres minutos sin poder anotar y le rival se escapó por 10 (64 a 54). Los dirigidos por Villagrán tuvieron una reacción, metieron un parcial de 8 a 0 para quedar abajo 64 a 62. En la recta final, el elenco bonaerense se mostró más tranquilo y efectivo para llevarse el triunfo.

La agenda de Regatas indica que este miércoles visitará a Boca Juniors desde las 20.35. Luego regresará a Corrientes sin embargo volverá  jugar como visitante frente a San Lorenzo (6 de noviembre), Racing de Chivilcoy (8 de noviembre) y Argentino de Junín (10 de noviembre).

 

 

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