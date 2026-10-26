Comenzó la Messi Cup con la participación de equipos argentinos

Se puso en marcha la segunda edición de la Messi Cup, el torneo Sub 16 impulsado por el crack rosarino que reúne a los 16 mejores equipos juveniles del mundo. Como era de esperarse, hubo festejos argentinos este fin de semana en Miami.

Boca arrancó a paso firme y vapuleó 3-0 nada menos que a Manchester City gracias a los goles de Tiziano Sánchez, Elián Rocha y Benjamín Di Risio, todos antes del primer cuarto de hora. Este lunes jugará la segunda fecha con UE Cornellà, que empató sin goles ante Flamengo en su debut.

El mismo resultado tuvo River en el arranque de su defensa del título. Con Messi y Rodrigo De Paul como espectadores de lujo en el Chase Stadium, el último campeón no pasó del 0-0 frente a Chelsea y buscará su primera alegría también este lunes contra Ajax, que viene de ganarle 2-1 a Inter.

El otro triunfo nacional fue de Newell’s, club donde nació futbolísticamente la Pulga. Los pibes leprosos saltaron a la cancha con una camiseta con el mensaje “Gracias, Leo” y superaron 1-0 a Arsenal de Inglaterra de la mano de Jeremías Suárez.

Esta primera jornada del certamen dejó una postal descontracturada de Messi. Después de la caída por 2-0 del Inter Miami ante los New York Red Bulls por la MLS, la Pulga participó de la apertura y protagonizó un divertido intercambio con el traductor que lo acompañaba.

En el IMCF Stadium, escenario que albergó al conjunto de Florida durante seis años, les dedicó unas palabras a los futbolistas Sub 16 que participan de la segunda edición: "Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato".

Al terminar, el campeón del mundo cayó en la cuenta de que su intervención había sido extensa y de que el traductor debía reproducirla en inglés. La situación le causó gracia y lanzó una frase que se robó parte de la atención: "Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?".

TyC Sports