Unión de Goya pasó a la final de la Liga Provincial de Básquet

Luego que Unión cayera en el primer juego, el conjunto goyano dirigido por Andrés Bernasconi reaccionó y metió dos triunfos al hilo en Capital: superó 59-54 a Las Mil Viviendas en el punto decisivo y selló su clasificación a la gran final frente al Club Córdoba.

El logro le otorga además la plaza para la Liga Federal Femenina.

Remontada categórica y boleto a la definición

El elenco goyano sacó a relucir su carácter en la capital provincial para revertir la semifinal.

Luego de quedar en desventaja en el inicio del cruce, "Las Rojas" reaccionaron a tiempo y lograron dos victorias consecutivas como visitantes en Corrientes Capital.

Tras forzar el tercer partido con un ajustado 56-54 en el segundo duelo, el plantel goyano cerró la llave al imponerse por 59-54 en el encuentro definitivo.

La conducción técnica de Andrés Bernasconi destacó el juego colectivo y la solidez del plantel para resolver los momentos de mayor presión en el certamen.

Rival en la final y clasificación nacional

El triunfo no solo posiciona al club en la disputa del título, sino que le otorga proyección nacional.

En la instancia decisiva de la Liga Provincial Femenina, Unión de Goya se enfrentará al Club Córdoba de Corrientes, que viene de eliminar a Belgrano de Monte Caseros.

Gracias al acceso a la final provincial, la institución goyana sumó un hito histórico al asegurar su pasaje directo a la Liga Federal Femenina de Básquetbol.