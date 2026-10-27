Riquelme habló sobre la ampliación de La Bombonera: “Al hincha no le vamos a mentir”

Juan Román Riquelme volvió a referirse a la ampliación de La Bombonera, uno de los proyectos que concentra la atención de los hinchas de Boca. El presidente aseguró que la dirigencia trabaja en la iniciativa, aunque evitó anticipar cuándo podrían comenzar las obras.

“Estamos cada día trabajando. Si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más, con toda la felicidad del mundo, pero al hincha no le vamos a mentir nunca”, dijo el ídolo y hoy presidente.

Riquelme también destacó los cambios en el entorno del estadio y reiteró su intención de ampliar la cancha. “Los vecinos están contentos, ahora hay mucha luz alrededor de La Bombonera. Si podemos lograr agrandar nuestra casa, lo haremos con mucha felicidad, es lo que queremos”, sostuvo.

Cómo es el proyecto para ampliar La Bombonera

La propuesta del oficialismo contempla construir una cuarta bandeja, con unas 6.000 localidades adicionales, y modificar sectores de las tribunas existentes. Entre los cambios previstos figuran la transformación del sector K y de la Platea Alta en populares, además de reformas en los sectores bajos para sumar capacidad.

Con esas obras, el objetivo es superar los 80.000 espectadores, sin embargo, todavía faltan autorizaciones urbanísticas para avanzar con la ejecución definitiva del proyecto.

Como los principales avances, la dirigencia ya obtuvo aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) y de Ferrosur para la estructura proyectada sobre el sector de las vías ferroviarias. Por debajo de esa construcción pasaría el tren, uno de los puntos que requieren mayor coordinación con los organismos correspondientes.

La crítica a la propuesta opositora

Durante sus declaraciones, Riquelme también cuestionó la iniciativa de la oposición, que propuso construir un nuevo estadio en las inmediaciones de La Bombonera. El presidente puso en duda la viabilidad de esa alternativa y reclamó explicaciones sobre los permisos necesarios.

“No se puede hacer un estadio a 100 metros de otro. La oposición presentó eso en campaña. ¿Alguien le dijo que no se puede? Nadie se anima a preguntarles eso. ¿Pidieron permiso? ¿Los autorizaron? Nadie preguntó nada”, disparó.

Por ahora, la conducción de Boca mantiene la ampliación entre sus objetivos, pero no fijó un plazo para iniciar los trabajos. Riquelme insistió en que prefiere avanzar sin anunciar fechas que todavía no puede garantizar.

Con información de TyC Sports.



