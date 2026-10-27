Más de 20 deportistas representarán a Corrientes en los Juegos Argentinos Urbanos

Una delegación de 23 deportistas correntinos representará a la provincia en la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos 2026 (JAUR), que se disputarán del 28 al 31 de octubre en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, despidió este martes al contingente que participará de la competencia organizada por el Comité Olímpico Argentino (COA).

Los representantes provinciales competirán en cinco disciplinas: BMX Freestyle, Parkour Deportivo, Breaking, Básquet 3x3 y Ajedrez. En esta última modalidad, los torneos serán válidos para el sistema de puntuación internacional ELO FIDE.

Más de 700 atletas de todo el país

Los Juegos Argentinos Urbanos fueron creados por el Comité Olímpico Argentino para impulsar el desarrollo y la competencia en disciplinas urbanas, varias de ellas vinculadas con las nuevas tendencias deportivas entre los jóvenes.

La primera edición reunirá a más de 700 atletas mayores de 18 años, provenientes de más de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes de la partida, Terrile alentó a los deportistas a representar a Corrientes con orgullo y destacó la importancia de mantener el compromiso, el respeto y el juego limpio durante las competencias.

La participación de la delegación correntina se enmarca en las acciones de la Secretaría de Deportes para acompañar el crecimiento de las disciplinas urbanas y promover la participación de atletas locales en competencias nacionales.