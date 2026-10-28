Superclásico: se conoció quién será el árbitro del choque entre Boca y River

Falta cada vez menos para el segundo Superclásico del año entre Boca y River, y ya se están ultimando los detalles finales de cara al choque del domingo por el Torneo Clausura 2026, incluyendo uno de los más contenciosos: la designación del árbitro.

Definido el árbitro del Boca-River

Según informó AFA este martes, está confirmado quién impartirá justicia en La Bombonera: será Nicolás Ramírez, que iba a ser el árbitro en abril y no pudo dirigir [lo hizo Darío Herrera]. Dirigió los dos partidos en 2025, en el Monumental y la Bombonera.

Ramírez se impuso por sobre las otras opciones que eran Facundo Tello y Yael Falcón Pérez y se convertirá en el árbitro de cuatro de los últimos cinco Superclásicos. En las tres ocasiones anteriores donde tomó esa responsabilidad, River salió victorioso en dos (1-0 en la Liga Profesional 2024, con gol de Manuel Lanzini en la Bombonera, y 1-0 en el Apertura 2025 gracias al tanto de Franco Mastantuono en el Monumental) y Boca se quedó con el restante (2-0 en el Clausura 2025, anotaron Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel).

El colegiado estará acompañado por Maximiliano Del Yess y Pablo González como asistentes. Sebastián Zunino será el cuarto y Silvio Trucco estará en el VAR junto a Gastón Suárez (AVAR).

La estadística de Ramírez como árbitro de Boca y de River

Ramírez dirigió a Boca en 14 partidos, de los que ganó 7, empató dos y perdió cinco.

A River le tocó en 21 partidos, de los que ganó 11, empató tres y perdió 7.

Espn