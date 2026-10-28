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Fútbol

Superclásico: se conoció quién será el árbitro del choque entre Boca y River

A días del segundo encuentro del año entre los equipos más relevantes de la primera división, se definió al juez que estará frente al partido.

Por El Litoral

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 10:50

Falta cada vez menos para el segundo Superclásico del año entre Boca y River, y ya se están ultimando los detalles finales de cara al choque del domingo por el Torneo Clausura 2026, incluyendo uno de los más contenciosos: la designación del árbitro.

Definido el árbitro del Boca-River

Según informó AFA este martes, está confirmado quién impartirá justicia en La Bombonera: será Nicolás Ramírez, que iba a ser el árbitro en abril y no pudo dirigir [lo hizo Darío Herrera]. Dirigió los dos partidos en 2025, en el Monumental y la Bombonera.

Ramírez se impuso por sobre las otras opciones que eran Facundo Tello y Yael Falcón Pérez y se convertirá en el árbitro de cuatro de los últimos cinco Superclásicos. En las tres ocasiones anteriores donde tomó esa responsabilidad, River salió victorioso en dos (1-0 en la Liga Profesional 2024, con gol de Manuel Lanzini en la Bombonera, y 1-0 en el Apertura 2025 gracias al tanto de Franco Mastantuono en el Monumental) y Boca se quedó con el restante (2-0 en el Clausura 2025, anotaron Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel).

El colegiado estará acompañado por Maximiliano Del Yess y Pablo González como asistentes. Sebastián Zunino será el cuarto y Silvio Trucco estará en el VAR junto a Gastón Suárez (AVAR).

La estadística de Ramírez como árbitro de Boca y de River

Ramírez dirigió a Boca en 14 partidos, de los que ganó 7, empató dos y perdió cinco.

A River le tocó en 21 partidos, de los que ganó 11, empató tres y perdió 7.

Espn

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