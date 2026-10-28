Murió la madre de Lionel Scaloni

El fútbol argentino vuelve a estar de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. Tenía 74 años y hacía tiempo que atravesaba una dura enfermedad. Una triste noticia que golpea de cerca a su familia, a todo Pujato y a la Selección nacional.

Según las fuentes familiares citadas por Radio 2 de Rosario, la mujer murió en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel. Aún se desconoce si el entrenador se encuentra en Buenos Aires o si está regresando desde Mallorca, España, donde vive desde que se retiró como jugador profesional. El velatorio sería de carácter íntimo, solo para los más cercanos.

Eulalia vivía en Pujato con Chiche, conocido así por todos los vecinos, y disfrutaba las visitas del Gringo cada vez que se liberaba de sus asuntos en la Selección. A lo largo de su vida se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y se encargó de la crianza de sus tres hijos, Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.

La delicada salud de su madre había sido mencionada públicamente por el propio Scaloni hace ya cinco años. El 15 de octubre de 2021, luego del triunfo 1-0 de Argentina ante Perú por las Eliminatorias en el Monumental, el DT habló a corazón abierto sobre su complicado momento personal y aclaró que no tenía fuerzas para mirar a largo plazo: "No estoy para pensar en el Mundial".

Lo cierto es que siguió al mando de la Albiceleste y terminó ganando la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y se la dedicó, obviamente, tal como lo había hecho con la Copa América 2021 que conquistó en el Maracaná. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó en aquel entonces, visiblemente emocionado. En cada conferencia y entrevista, siempre habló con mucho amor de ella.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de Argentina le dedicó una sentida despedida: "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼".

Claudio Tapia, presidente de AFA, también compartió un posteo para darle el último adiós: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

TyC Sports