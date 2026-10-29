La Conmebol dio su veredicto ante el reclamo de Flamengo contra Estudiantes

Después de algunos días de protestas y versiones cruzadas, desde Conmebol le pusieron punto final a la cuestión en torno a la inclusión de Marcos Rojo por parte de Estudiantes en la semifinal de la Copa Libertadores. Así, a pesar de la protesta del Mengao, el máximo ente del fútbol sudamericano rechazó la protesta y confirmó al Pincha como finalista del certamen continental.

Poco antes de que Conmebol haga oficial su resolución, desde Estudiantes se adelantaron y, tras ser notificados, informaron sobre la decisión a través de sus redes oficiales: "El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares".

Conmebol, en tanto, se limitó a informar que rechazó "íntegramente" la protesta presentada por Flamengo respecto de la alineación indebida de Marcos Rojo el 22 de octubre. De igual manera, aclararon que la decisión puede ser apelada en el plazo de siete días por parte del Mengao.

Previo a conocer la resolución final, TyC Sports pudo averiguar que el elenco carioca les había pedido a sus jugadores que no se tomen vacaciones, por si acaso el recurso prosperaba. En tanto, desde La Plata estaban confiados en que serían confirmados como finalistas. Finalmente, la buena noticia llegó para el conjunto platense.

La situación se suscitó luego de que Estudiantes traiga a Rojo desde Racing, con el objetivo de que juegue las semifinales de la Copa Libertadores. El primer conflicto surgió con la AFA: con el mercado de pases cerrado, fue el exjugador de Boca quien se reunió con Claudio Tapia para intentar quedar inscripto. Sin embargo, fue Conmebol el que bajó el pulgar y la ida la disputó Ramiro Funes Mori. El Pincha fue al TAS, que falló a su favor y Rojo fue habilitado para jugar la vuelta. Con la eliminación consumada, Flamengo inició el reclamo por mala inclusión.

TyC Sports