Dura sanción a Boca Unidos: quedó eliminado del torneo

Boca Unidos recibió una dura sanción y el Torneo Federal A 2026 tuvo una abrupta despedida para el equipo correntino después de la suspensión del encuentro frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Tercera Etapa de la Reválida.



El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino hizo responsable al club correntino por el “comportamiento reprochable” de sus simpatizantes al arrojar bombas de estruendos al campo de juego.



El órgano punitivo resolvió darle por perdido el encuentro de ida de los octavos de final “y con ello determinar la pérdida de la llave eliminatoria”.



Además, le aplicó la suspensión de su estadio por tres fechas y una multa de 100 entradas generales por tres fechas.



El pasado domingo 25 de octubre, el partido entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy fue suspendido a los 39 minutos del primer tiempo, con el marcador 0 a 0, cuando una bomba de estruendo, arrojada desde la parcialidad local, cayó en el campo de juego.



Los jugadores Nicolás Dormisch y Mario Dauría, el equipo visitante, fueron atendidos en la cancha y luego trasladados en ambulancia al Hospital Escuela de la capital correntina.



El árbitro Fernando Reker elevó ese informe junto a los reportes médicos del profesional que los atendió en la cancha (Brian Sogari) y el mencionado centro asistencial, informe que hizo llegar la dirigencia de Gimnasia.



En su su descargo, Boca Unidos se sustentó en que tomó todos los recaudos formales de la seguridad y que “el ingreso de este elemento pirotécnico se debió a una falla humana involuntaria en los cacheos y controles de acceso públicos, una tarea cuya ejecución técnica corresponde exclusivamente a la fuerza de seguridad asignada y no al personal del club” y plantearon la ausencia de responsabilidad organizativa de la propia entidad.



Además, manifestó la “ausencia de intencionalidad dañina”, al señalar que el artefacto pirotécnico cayó en un sector del césped donde se encontraban muy próximos tanto un jugador visitante como un propio futbolista de Boca Unidos”.

También se expresa la inexistencia de lesiones o incapacidad por parte de los jugadores mencionados, dado que, de acuerdo al informe del Dr. Sogari “certifica expresamente que la indicación de traslado a un centro de mayor complejidad se dispuso de forma preventiva ante la persistencia de síntomas subjetivos de inestabilidad y tinnitus, sin diagnosticar lesión anatómica, trauma acústico confirmado ni daño físico en el campo de juego”.En tanto que señala que “el informe de la Empresa de Emergencias (eME S.A. - Móvil 211), emitido por su Apoderado Santiago Yaya (atención a cargo del Dr. Diego Vallejos) confirma que ambos futbolistas presentaban un buen estado general al momento del examen físico. Certifica categóricamente que tanto el traslado en ambulancia como el ingreso al nosocomio se realizaron sin requerimiento de camilla ni silla de ruedas, trasladándose por sus propios medios y demostrando plena autonomía motora.El Tribunal, además del informe arbitral, analizó los videos del partido donde “se verifica el comportamiento irresponsable de simpatizantes identificados con los colores del club local” y se afirma que “debe responder (responsabilidad objetiva), como organizadora del evento y por la conducta expuesta por su parcialidad”.“Se puede apreciar la responsabilidad objetiva del club local, por el comportamiento reprochable de parte de sus simpatizantes, consistente en arrojar bomba de estruendo hacia el interior del campo de juego, atentando contra integridad física de los jugadores, alguno de los cuales debieron ser trasladados a un centro médico asistencial, lo que impedía la continuidad del juego”, manifiesta el Tribunal que finalmente decidió, aplicando el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal, Reglamento General, y puntualmente en el Reglamento del Torneo Federal A, la pérdida del partido en cuestión y con ello determinar la pérdida de la llave eliminatoria, clasificando a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy a la próxima ronda.Además, aplicó al Club Atlético Boca Unidos una multa de 100 entradas generales por tres fechas y determinar la clausura por el término de tres partidos, del estadio “Leoncio Benítez” de Corrientes, para que el mismo pueda actuar de local.