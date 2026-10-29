Nicolás Barrios Baranda se consagró campeón Mundial en México

El correntino Nicolás Barrios Baranda logró consagrarse campeón en la 5° edición de la Copa Mundial de Karate ISKF disputada en la ciudad de Mérida, Yucatán en México.



Barrios Baranda, instructor del Club de Regatas Corrientes, logró subir a lo más alto del podio junto a la Selección Argentina en Kata junto a Martin Chiodi e Ignacio Llamedo.



El equipo del Club de Regatas Corrientes se hizo presente en la cita mundialista con siete competidores que consiguieron destacados logros, destacándose la labor de Barrios Baranda.



Otra que tuvo una gran presentación fue Morena Jazmín Torrez. La joven karateca se colgó dos medallas en la competencia. Logró el subcampeonato en la modalidad de Kata y además fue tercera en la Kumite, ambos en la categoría 14-15 años.



Los otros regatenses que consiguieron representar al país en el Mundial y que formaron parte de la delegación albiceleste fueron Agustín Salazar, Ramiro Solís, Joaquín Barrios Baranda, Máximo Taborda y Hugo Ojeda.



Según Agustín Zalazar, instructor y coordinador de la disciplina, la Copa del Mundial dejó “un muy buen balance. Desde lo grupal, más allá de lo individual sumó mucho esta experiencia. Además, Jazmín, tiene muy poco tiempo entrenando, ya consiguió en 2 años la clasificación a un mundial y se pudo meter en el podio, por lo que afirmó que es una de las nuevas promesas que tenemos”.