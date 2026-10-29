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LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Concluye la primera fecha de la segunda etapa del Oficial

En los adelantos, Empedrado venció a Boca Unidos y Sacachispas a Lipton. Este viernes se juegan 6 partidos.

Por El Litoral

Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 20:16
GENTILEZA Empedrado.

Con la disputa de seis partidos concluirá este viernes la primera fecha de la segunda etapa del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.

El puntero Cambá Cuá se medirá con Mburucuyá, mientras que el escolta Sportivo lo hará con Doctor Montaña en los juegos destacados de la jornada.

Mandiyú y Huracán protagonizarán otro de los duelos importantes de la fecha.

El programa de partidos para este viernes es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 17.00 Mandiyú vs. Huracán Corrientes y 19.00 Sportivo vs. Doctor Montaña.

Cancha de Rivadavia: 17.00 Talleres vs. Curupay y Cambá Cuá vs. Mburucyá.

Cancha de Lipton: 17.00 Libertad vs. Yaguareté y Ferroviario vs. Independiente.

Triunfos claves

La fecha se puso en marcha el miércoles con dos encuentros. Con gol de Gonzalo Rodríguez, Deportivo Empedrado superó a Boca Unidos y se afirmó en zona de clasificación.

Por su parte, Sacachispas superó a Lipton 2 a 1, le dio alcance en las posiciones y aumentó la ilusión de llegar a la definición. Los goles del tricolor fueron marcados por Iván Mosqueda y Gastón Gómez. 

Así se ubican

Cumplida parcialmente la primera fecha de la segunda etapa, 16º del torneo, las posiciones están así: Cambá Cuá y Sportivo 33 puntos, Empedrado 31, Mandiyú 28, Ferroviario 27, Lipton y Sacachispas 26, Independiente y Huracán 23, Boca Unidos y Mburucuyá 22, Doctor Montaña y Curupay 12, Yaguareté 11, Talleres 8 y Libertad 1.

Una vez que concluya la segunda etapa (7 fechas) los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final camino al título, mientras que los dos últimos bajarán a la Primera B.

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