Concluye la primera fecha de la segunda etapa del Oficial

Con la disputa de seis partidos concluirá este viernes la primera fecha de la segunda etapa del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.



El puntero Cambá Cuá se medirá con Mburucuyá, mientras que el escolta Sportivo lo hará con Doctor Montaña en los juegos destacados de la jornada.



Mandiyú y Huracán protagonizarán otro de los duelos importantes de la fecha.



El programa de partidos para este viernes es el siguiente:



Cancha de Sportivo: 17.00 Mandiyú vs. Huracán Corrientes y 19.00 Sportivo vs. Doctor Montaña.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Talleres vs. Curupay y Cambá Cuá vs. Mburucyá.



Cancha de Lipton: 17.00 Libertad vs. Yaguareté y Ferroviario vs. Independiente.

Triunfos claves



La fecha se puso en marcha el miércoles con dos encuentros. Con gol de Gonzalo Rodríguez, Deportivo Empedrado superó a Boca Unidos y se afirmó en zona de clasificación.



Por su parte, Sacachispas superó a Lipton 2 a 1, le dio alcance en las posiciones y aumentó la ilusión de llegar a la definición. Los goles del tricolor fueron marcados por Iván Mosqueda y Gastón Gómez.

Así se ubican



Cumplida parcialmente la primera fecha de la segunda etapa, 16º del torneo, las posiciones están así: Cambá Cuá y Sportivo 33 puntos, Empedrado 31, Mandiyú 28, Ferroviario 27, Lipton y Sacachispas 26, Independiente y Huracán 23, Boca Unidos y Mburucuyá 22, Doctor Montaña y Curupay 12, Yaguareté 11, Talleres 8 y Libertad 1.



Una vez que concluya la segunda etapa (7 fechas) los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final camino al título, mientras que los dos últimos bajarán a la Primera B.