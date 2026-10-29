Jornada positiva para los tenistas correntinos en el circuito profesional

Un jueves positivo tuvieron los tenistas correntinos que toman parte del circuito profesional. Lautaro Midón, Carlos María Zárate (foto), Ignacio Monzón y Sofía Meabe ganaron sus respectivos encuentros y avanzaron a los cuartos de final en los torneos internacionales que toman parte.



En Guayaquil, Ecuador, donde se juega un Challenger de categoría 75 sobre polvo de ladrillo hay dos correntinos que están en competencia.



Midón (187 en el escalafón internacional) venció al colombiano Daniel Galán (367) con un doble 6-4.



En el juego de cuartos de final, este viernes, el correntino de 22 años se medirá con el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332º) que viene de eliminar al chileno Tomás Barrios Vera (156º) al superarlo por 6-1 y 6-3.



El certamen ecuatoriano marcó el regresó de Midón al circuito después de tres semanas. Su último torneo fue el Challenger de Antofagasta, Chile.



Por su parte, también en el Challenger de Guayaquil, Zárate (340º) consiguió una gran victoria al triunfar sobre el peruano Gonzalo Bueno (197º) con un marcador de 3-6, 7-5 y 7-5 después de 2 horas y 43 minutos de juego.



El tenista correntino de 21 años ingresó de manera directa al cuadro principal como alternativo y este viernes se medirá con el boliviano Hugo Delliem (119º y segundo preclasificado) que llega a esta instancia después de vencer al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (267º) por 7-5 y 6-2.



Los correntinos vienen por sectores diferentes del cuadro por lo tanto no se enfrentarán en caso de salir airosos este viernes en sus respectivos compromisos.



En el noreste de Brasil, Monzón (572º) está disputando el M15 de João Pessoa sobre cancha de polvo de ladrillo.



El correntino de 28 años superó este jueves a su compatriota Rocco Valente (1165º), que llegó desde la clasificación, 6-4, 3-6 y 7-5 para meterse en los cuartos de final.



Este viernes, por un lugar en las semifinales, Monzón enfrentará al chileno Nicolás Bruna (652º), que viene de eliminar al también chileno Bastián Malla (813º) por 7-5 y 6-0.



Además, en el W15 de Neuquén, también sobre polvo de ladrillo, Meabe (1123º en la WTA) le ganó a la paraguaya Ana Julieta López Ocampos (694º ITF) por 6-1 y 6-0 y se metió en los cuartos de final.



La correntina de 18 años, que buscará llegar por primera vez a una semifinal de un torneo W15, jugará este viernes con una argentina de su misma edad: Sol Larraya Guidi (1209º WTA) que eliminó en la segunda ronda a la colombiana María José Sánchez Uribe (911º) al triunfar 6-3 y 6-1.