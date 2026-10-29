Diego Vadell regresa a San Martín

San Martín de Corrientes confirmó el regreso de Diego Vadell como entrenador principal de su plantel profesional para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet. El técnico santafesino de 57 años volverá a una institución que conoce desde hace más de una década y en la que protagonizó importantes campañas tanto en el ámbito nacional como internacional.



El mal inicio en la temporada provocó el alejamiento de Gabriel Revidatti. De manera interina asumió Carlos Miño para la gira por Buenos Aires (Peñarol de Mar del Plata y Lanús) y ahora se anunció la vuelta de un viejo conocido.



Vadell tuvo su primera experiencia en el club durante la temporada 2012/13, cuando integró el cuerpo técnico como asistente. Años más tarde, en junio de 2019, asumió la conducción del primer equipo y permaneció en el cargo durante cuatro temporadas consecutivas, hasta 2023.



Durante su anterior etapa como entrenador principal, Vadell llevó a San Martín a las semifinales de la Liga Nacional en las temporadas 2020/21 y 2021/22, consolidando al conjunto correntino entre los protagonistas de la competencia.



La dirigencia de San Martín apostó nuevamente por un entrenador que conoce la estructura deportiva del club, su funcionamiento y las exigencias de la máxima categoría del básquet argentino.



Luego de su paso por San Martín, Vadell tuvo experiencias en Obras Sanitarias e Instituto en la Liga Nacional, además de dirigir internacionalmente a Aguada de Uruguay y a Dorados de Chihuahua, en México.



De esta manera, Vadell iniciará una nueva etapa al frente del Rojinegro, con el desafío de conducir al plantel durante la temporada 2026/27 y recuperar el protagonismo que caracterizó a su anterior ciclo en la institución.



Vadell asumirá la conducción del equipo cuando el plantel regrese de Buenos Aires y los primeros compromisos serán como visitante. El viernes 6 de noviembre se medirá con Ferro Carril Oeste, el domingo 8 jugará frente a San Lorenzo y el martes 10 tendrá como rival a Boca Juniors.



El primer juego como local será el domingo 15 cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero.