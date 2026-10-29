San Martín estiró a seis su racha negativa

El inicio negativo de temporada de acentuó en San Martín. Sumó su sexta derrota consecutiva en igual cantidad de presentaciones en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27.

En esta oportunidad fue Lanús el que venció al equipo correntino por 81 a 72 que de esta manera cerró su segunda gira sin triunfos y sigue en lo profundo de la tabla de posiciones.

Diego Collomb con 22 puntos fue el goleador en San Martín. En tanto que el brasilero Daniel Moreira sumó 13 tantos y 10 rebotes. En el Granate, sus principales referentes en el ataque fueron Fabián Ramírez Barrios con 17 puntos y Alejo Sacchi con 11.

El encuentro en el estadio Antonio Rotili comenzó impreciso y con baja efectividad. Después los dos equipos encontraron los caminos a gol con un San Martín que se sintió cómodo con los tiros a distancia y un triple de Diego Collomb le permitió llevarse el parcial 23 a 20.

En el arranque del segundo cuarto, el equipo correntino mantuvo su ritmo anotador para adelantarse por 8 pero aparecieron las pérdidas, la sequía en el ataque y Lanús respondió con los puntos de Fabián Ramírez Barrios para llegar al descanso largo arriba 39 a 36.

San Martín sintió el desgaste físico de un plantel corto y la ineficacia se acentuó. Tardó tres minutos en anotar en el tercer capítulo y Lanús logró escaparse por 10 puntos. El local aprovechó las ventajas del rival y terminó arriba por 14 (60 a 46).

En los últimos diez minutos, San Martín tuvo una pequeña reacción y alimentó la ilusión de dar vuelta el marcador, sin embargo Lanús se mostró firme en los tiros libres y con algunas conversiones claves aseguró la victoria.

Ahora San Martín regresará a Corrientes. Asumirá Diego Vadell como entrenador y realizará una gira de tres partidos: Ferro Carril Oeste (viernes 6 de noviembre), San Lorenzo (domingo 8) y Boca Junios (martes 10).