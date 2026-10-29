Lanzamiento oficial de las finales de rugby donde se impulsa una colecta solidaria

Con una conferencia realizada en el Hotel Marriott, Taragüy RC y la Urne dejaron oficialmente inauguradas las finales del NEA y el Oficial.

El evento deportivo, que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, incluirá una colecta de alimentos no perecederos para los damnificados por las crecidas.

Presentación institucional y respaldo oficial

El lanzamiento congregó a referentes de la dirigencia deportiva y gubernamental de la región. La apertura estuvo a cargo del presidente de Taragüy, Juan Ramón Albornoz, acompañado por el titular de la Urne, Francisco García, el gerente Ramiro Fiat y los dirigentes Federico Solari y Joaquín Ramírez de la Vega.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó que el certamen jerarquiza a la provincia a nivel nacional y dinamiza la economía local.

Capitanes, entrenadores y jugadores de todas las categorías semifinalistas dijeron presente en el rooftop para la foto institucional con vistas al río Paraná.

Solidaridad y detalles organizativos para el público

La competencia combinará el espectáculo deportivo con un fuerte sentido de responsabilidad social.

A iniciativa de los capitanes de primera división, se habilitará un sector especial en el club para recibir donaciones de alimentos no perecederos destinados a los afectados por las inundaciones.

Los simpatizantes pueden adquirir las localidades de manera anticipada a través de la plataforma Vorta Hub o mediante el enlace disponible en la cuenta de Instagram de la institución.

La actividad oficial continúa con los duelos de mayores programados para este sábado 31 de octubre y las finales de divisiones menores y juveniles durante el domingo 1 de noviembre en canchas de Taragüy RC.