Taraguy busca asegurar el 1 y Aranduroga la clasificación

El Regional NEA de rugby retomará su actividad este sábado con la disputa de la 14º fecha que contempla partidos decisivos. El pasado fin de semana, hubo una ventana por la disputa de la Reválida en el Torneo del Interior. En la jornada, Curne venció como visitante a Natación y Gimnasia de Tucumán y mantuvo la plaza para el NEA en el Torneo del Interior A.



Este sábado, Taraguy buscará consolidare al tope de las posiciones, mientras que Aranduroga quiere abrochar su pasaje a las semifinales. En tanto que San Patricio intentará volver al triunfo después de seis derrotas consecutivas.



Desde las 14.30, con el arbitraje de Marcos Kulig, Taraguy recibirá a Curda de Paraguay.



El equipo correntino es el único puntero, la semana pasada clasificó a las semifinales y ahora el objetivo es consolidarse como el 1 de la clasificación.



La entidad universitaria de Asunción viene de igualar en el clásico y necesita la victoria para mantenerse en la lucha camino a las semifinales.



Luego de la gran victoria sobre Curne, que le permitió quedar como escolta, Aranduroga se trasladará hasta Asunción para enfrentar a San José. Este partido tiene previsto su inicio a las 15.30 con el arbitraje de Adrián Bogado.



El objetivo Cebra es sumar la victoria para clasificar anticipadamente a las semifinales, además sabe que de conseguir un resultado positivo, sumado a un traspié de Taraguy, dará el salto a la primera ubicación.



A partir de las 16, con arbitraje de Braian Gómez, San Patricio será local de Aguará con la obligación de triunfar para mantener una mínima posibilidad de llegar a las semifinales.



El conjunto Rojinegro acumula seis derrotas consecutivas, racha que lo dejó lejos en la lucha por estar entre los cuatro mejores.



Curne, ahora enfocado exclusivamente en el Regional, disputará el clásico frente a Regatas Resistencia con la posibilidad de asegurarse un lugar en las semifinales.



El partido comenzará a las 16.30 y contará con el arbitraje de Joaquín Romero.



Cuando restan tres fechas para concluir la etapa clasificatoria, las posiciones están así: Taraguy 51 puntos, Aranduroga 49, Curne 46, San José y Curda 35, San Patricio 25, Regatas 20 y Aguará 19.

Ascenso



La quinta fecha del Regional B se jugará en dos jornadas. Este sábado a las 15 jugarán Lomas de Posadas frente a Pay Ubre de Mercedes, desde las 15.30 lo harán los misioneros de Capri y Tacurú, mientras que a partir de las 16 jugarán los elencos formoseños de Caza y Pesca y Qompi. El domingo 4, desde las 15.30 Sixty enfrentará Abipones de Castelli.