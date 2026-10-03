La Selección argentina enfrenta a Burkina Faso

La Selección argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado a las 21:00 en el Estadio Monumental. A pesar de la demora de la delegación africana, que todavía no arribó al país por un problema de vuelos, la AFA confirmó el partido con un posteo en sus redes sociales.

El plantel de Burkina Faso estuvo varado en Marruecos y llegará esta tarde, a tan solo horas del pitazo inicial. Además, lo hará con un plantel diezmado, que se completó con juveniles por la negativa a viajar de algunos de sus futbolistas.

“Para esta confrontación, el entrenador nacional Amir Abdou tendrá que compilar sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero no hay duda de que se debe aceptar el desafío”, publicó la FBF en su comunicado.

Así, Burkina Faso apelará a “jóvenes jugadores” para afrontar el duelo con la Albiceleste “con el orgullo de defender los colores nacionales”, indica el mensaje.

Antes de emprender el vuelo a Buenos Aires, el plantel africano se completó con futbolistas de la selección Sub-23, que se preparaban para jugar el lunes un amistoso con Malí, que finalmente fue cancelado.

El caótico viaje de Burkina Faso para jugar con Argentina: la bronca de los jugadores y la intervención de un ministro

El origen del conflicto radica en la estrategia financiera de la AFA para estos encuentros amistosos. Según explicó Molina, la asociación contrató a la agencia Eurodata, del agente oficial FIFA Jairo Pachón, bajo condiciones muy específicas: Argentina cubre todos los gastos de estancia y traslado, pero el viaje estipulado originalmente se realiza en vuelos comerciales de bajo costo (low cost).

El objetivo de la AFA es generar la mayor cantidad de dinero posible. Por esta razón, selecciones como Mauritania, Benín o Burkina Faso aceptaron jugar sin cobrar nada: “No reciben dinero por participación, ni porcentajes de las entradas, ni derechos de televisión”.

Para estas federaciones, que afrontan graves dificultades económicas y nunca lograron clasificarse a un Mundial, jugar contra Argentina representa un enorme prestigio político y deportivo. Sin embargo, las condiciones logísticas terminaron desatando el caos.

La rebelión de los jugadores: “Es una estafa”

El plantel de Burkina Faso se encontraba en Casablanca, Marruecos, tras disputar un partido de clasificación para la Copa de África. “Durante la semana, los futbolistas hicieron las maletas en dos ocasiones pero se negaron a viajar, regresando a sus habitaciones de hotel”, contó Molina.

La razón de la protesta fue el extenuante itinerario de 25 horas de viaje en clase turista que les habían preparado (volando desde Costa de Marfil a París, esperando tres o cuatro horas de escala, y luego otro vuelo comercial hacia Argentina). Los jugadores profesionales consideraron una “locura” y una “estafa” viajar en esas condiciones. Además, se sumó el conflicto por los premios: los futbolistas no veían normal viajar tantas horas para cobrar “ni un céntimo”, por lo que exigieron un reconocimiento económico, aunque fuera mínimo.

La Federación de Burkina Faso había firmado el contrato hacía tres semanas (e incluso conocía las condiciones desde hacía un mes), pero se las ocultó a sus propios jugadores. Ante esta situación, varios futbolistas profesionales decidieron bajarse definitivamente de la convocatoria.

TN