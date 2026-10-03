Comenzó la segunda etapa de la Primera B

La segunda fase (Definitoria) del Torneo Oficial de Primera División B se puso en marcha el viernes con la disputa de la décima fecha.



El puntero San Jorge venció a Barrio Quilmes 2 a 0 con los goles de Omar Aguirre y Diego Monzón, mientras que su escolta, Villa Raquel hizo lo propio con Alumni 3 a 1 con tantos de Nicolás Aguirre, Ariel Gauna y Nicolás Salinas. Joaquín Núñez marcó el único gol del equipo de Paso de la Patria.



En la lucha por quedar entre los cinco mejores, fue importante la victoria que logró Robinson sobre Quilmes 1 a 0 con la conquista de Denis Romero.



Además, San Marcos y Alvear empataron en 2 tantos y Rivadavia superó a Peñarol 3 a 1.



Así quedaron las posiciones: San Jorge 23 puntos, Villa Raquel 21, Quilmes 18, Robinson 17, San Marcos 15, Alvear 13, Rivadavia 10, Barrio Quilmes y Alumni 8 y Peñarol 3.



Una vez que concluya la etapa Definitoria (quedan 4 fechas), el primero logrará el ascenso, mientras que los ubicados del primero al quinto lugar definirán el segundo ascenso de la temporada.



En la próxima fecha (11) se jugarán estos partidos: Robinson vs. San Jorge, Barrio Quilmes vs. Rivadavia, Quilmes vs. San Marcos, Alvear vs. Villa Raquel y Alumni vs. Peñarol.



