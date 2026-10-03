Cambá Cuá recuperó la primera ubicación en el inicio de la fecha 14

El torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol comenzó a transitar su décimo cuarta fecha y Cambá Cuá recuperó la primera ubicación dado que Sportivo recién se presentará el miércoles 7.



Cambá Cuá sufrió más de la cuenta para vencer a Libertad, el único equipo que no ganó en el certamen, 1 a 0 con gol de Cirilo Enrique en uno de los partidos que abrió la 14º fecha el último viernes.



Con el triunfo, Cambá Cuá llegó a los 30 puntos, mientras que Sportivo quedó con 29 pero este miércoles enfrentará a Mandiyú en la continuidad de la fecha 14.



En un entretenido encuentro, Empedrado dio cuenta de Ferroviario 3 a 2 para consolidarse entre los cuatro primeros.



Los goles del vencedor fueron marcados por Gonzalo González, Franco Silva y Damián Sánchez, mientras que para el verdolaga lo hicieron Braian Ibarra y Aron Vallarino.



Por su parte, Boca Unidos volvió al triunfo y lo hizo con una goleada. Venció a Talleres 5 a 0 con goles de Facundo Benítez (2), Gabriel Acosta, Lautaro Leyes y Juan Cruz Vallejos.



Además, con gol de Iván Mosqueda, Sacachispas derrotó a Yaguareté 1 a 0 y se metió entre los ocho mejores.



El encuentro que debían disputar este sábado Mburucuyá e Independiente en el interior provincial se postergó por las inclemencias climáticas y será reprogramado oportunamente.



La fecha 14 tendrá continuidad el miércoles 7 con estos encuentros:



Cancha de Huracán: 16.00 Huracán vs. Curupay.



Cancha de Lipton: 18.00 Lipton vs. Doctor Montaña y 20.00 Mandiyú vs. Sportivo.

Así se ubican



Cumplidas parcialmente 14 fechas, las posiciones en el Oficial de la categoría superior están así: Cambá Cuá 30 puntos, Sportivo 29, Empedrado 28, Mandiyú 25, Ferroviario 24, Sacachispas y Lipton 23, Boca Unidos, Independiente y Huracán 21, Mburucuyá 18, Doctor Montaña 12, Curupay, Talleres y Yaguareté 8 y Libertad 1.