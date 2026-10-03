Defensa y Justicia goleó y complicó más a San Lorenzo

Defensa y Justicia goleó 3 a 0 a San Lorenzo, como local, en un partido válido por la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol, disputado este sábado en Florencio Varela.



El local se impuso con goles de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona, todos en el primer tiempo.



De esta manera, el “Halcón” llegó a las 21 unidades, quedó a cuatro del líder de la Zona A, Instituto, y superó por uno a Boca Juniors. En tanto, el “Ciclón” quedócon 11 puntos y quedó a seis de la zona de playoffs.



En el primer tiempo, San Lorenzo nunca pudo hacer pie y fue superado en la tenencia de la pelota por Defensa y Justicia. El “Ciclón” se sintió incómodo en Varela y el elenco dirigido por Julio César Vaccari controló las mejores situaciones.



El primer gol llegó a los 11 minutos con una buena jugada colectiva para el “Halcón” de Varela. Tras un pase filtrado entre los centrales de San Lorenzo, la pelota la recibió Jeremías Lucco tras picar al vacío y definió al palo derecho del correntino José Devecchi tras su salida en largo.



Ante su gente, Defensa siguió intentando a puro toque ampliar la ventaja, mientras el equipo de Rubén Darío Insúa no podía salir del shock inicial por el gol tempranero. Con Leandro Fernández y Gutiérrez, el equipo de Varela tuvo varias aproximaciones.



Sin embargo, el segundo gol llegó recién sobre la agonía del primer tiempo. Tras un rebote en una pelota parada, David Barbona la tomó por izquierda, remató al arco a colocar y por detrás de todos apareció David Martínez.



Si bien el defensor parecía estar en posición adelantada, el árbitro Luis Medina se tomó un tiempo para escuchar a sus compañeros en la cabina del VAR, que comandó Silvio Trucco.



Tras unos minutos, decidieron convalidar la acción y de esta manera Defensa y Justicia se puso en ventaja de 2 a 0 en un partido muy sólido por parte de todo el equipo.



Y fue en ese momento en el que San Lorenzo recibió el golpe de knock out. Apenas un minuto después del gol de Martínez, David Barbona quedó solo frente a Devecchi ante una desatención en el fondo del “Ciclón”.



El mediocampista no perdonó y estiró el resultado a un 3 a 0 que ya representaba una sentencia para San Lorenzo, a falta de todo un tiempo por jugarse.



En la segunda mitad, el elenco de Insúa no mostró reacción y, de hecho, Defensa y Justicia tuvo varias oportunidades para liquidar el partido, aunque las desperdició.



Con esta derrota, San Lorenzo llegó a la segunda consecutiva, tras el 2 a 0 en contra en el clásico contra Boca. Además, de los últimos seis partidos, solamente ganó uno (ante Talleres de Córdoba el pasado 5 de septiembre).