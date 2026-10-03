Lipton ganó, le quitó el invicto a Sportivo Santa Lucía y clasificó

En el duelo de invictos, Lipton superó a Sportivo Santa Lucía 1 a 0 y clasificó a la próxima fase del Torneo Regional Federal Amateur.



El partido de la sexta fecha de la Zona 6 de la Región Litoral Norte se jugó este sábado, bajó la lluvia, en cancha de Boca Unidos.



La única conquista de la tarde fue marcada por Yoel Meza a los 10 minutos del segundo tiempo.



El triunfo le permitió a Lipton asegurarse el segundo lugar del grupo y, junto a su vencido, avanzar a la Segunda Etapa del Regional.



Los dos equipos llegaron invictos al cruce de este sábado. Sportivo Santa Lucía, clasificado en la fecha anterior, sumaba 13 puntos con 4 triunfos y 1 empate, mientras que Lipton acumulaba 7 unidades con 4 empates y 1 victoria.



Lipton estaba obligado a ganar para no depender su clasificación de otro marcador. Salió con la intención de ser protagonista pero le costó avanzar en el terreno de juego frente a un rival que se plantó en la mitad de la cancha para intentar recuperar el balón.



A los pocos minutos de comenzado el juego, el equipo capitalino perdió al delantero Edgar Villán por una lesión y su poder en ofensiva se resintió.



En el complemento, los conducidos por Pablo Suárez aprovecharon la situación que tuvieron y se adelantaron en el marcador. Meza le ganó la espalda a su marcador, controló un pelotazo que llegó desde la izquierda y dentro del área grande definió entre el arquero rival y su primer palo para decretar el 1 a 0.



Sportivo Santa Lucía se adelantó en el campo frente a un rival que lentamente se replegó cerca de su arquero Rodrigo Canteros.



Con el triunfo, Lipton llegó a los 10 puntos, mientras que Sportivo Santa Lucía quedó con 13 en lo más alto del grupo.



Este domingo, desde las 16, San Lorenzo de Monte Caseros (7) visitará a Sportivo Surubí de Goya (1).



El equipo de Monte Caseros necesita golear y esperar otros resultados para ver si puede clasificar como el mejor tercero.



