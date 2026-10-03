Dura lesión de Maxi Salas: ocho meses de recuperación

El delantero correntino Maximiliano Salas, de Independiente Rivadavia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado. La figura del equipo mendocino tendrá unos ocho meses de recuperación.



Salas (28 años) fue cedido a préstamo desde River por 1 año con opción de compra. Había llegado en agosto de este año y hasta ahora llevaba acumulados siete partidos en los que no convirtió goles.



La lesión de Salas, nacido en Curuzú Cuatiá, se produjo en el partido que Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Sobre el cierre del partido, el delantero sintió disputó una pelota con Renzo Giampaoli y chocó con la pierna del defensor del "Lobo".



Luego de esa jugada, Salas se quedó tendido en el campo de juego con mucho dolor, fue asistido por los médicos del club y hasta se puso a llorar. Desde ese entonces, hubo preocupación en la "Lepra" Mendocina acerca de la gravedad de la lesión.



"Me hice mierda", les dijo a sus compañeros en el vestuario, antes de conocer el diagnóstico oficial.



Finalmente este sábado, el futbolista se sometió a los estudios médicos correspondientes a través de los cuales se constató la rotura del ligamento cruzado.



El viernes, Salas había participado del primer tanto del encuentro al darle la asistencia a otro ex jugador de Racing, Juan Elordi, quien le daba la victoria a Independiente Rivadavia a los cinco minutos de la etapa inicial. Sin embargo, sobre el final y con intervención del VAR, Gimnasia terminó rescatando un punto en Mendoza por el tanto de Agustín Colazo.