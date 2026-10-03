Taraguy mantuvo la punta y Aranduroga perdió, pero clasificó

Taraguy consiguió un agónico triunfo como local para mantenerse al tope de las posiciones y Aranduroga, pese a la derrota en Paraguay, clasificó a las semifinales del Regional NEA de rugby.



La jornada de sábado fue afectada por la lluvia y una tormenta eléctrica que impidió se complete la fecha 14.



Un penal de Ignacio Meabe en tiempo de descuento, le dio el triunfo a Taraguy sobre Curda 28 a 25 para mantenerse al tope de las posiciones del Regional.



El primer tiempo del partido disputado bajo la lluvia, favoreció a Taraguy 22 a 11. En el complemento llegó la reacción del elenco universitario de Asunción para empatar en 25.



El desequilibrio llegó con un penal sobre los palos que “Nacho” Meabe cambió por tres puntos para el festejo del conjunto local.



Por su parte, en la capital paraguaya, Aranduroga cayó frente a San José 48 a 28, pese a la derrota, y gracias a la caída de Curda en Corrientes, el elenco Cebra abrochó su pasaje a las semifinales.



Aranduroga tuvo un mal primer tiempo, lo perdió 33 a 7, y la recuperación en el complemento no le permitió dar vuelta la historia. Mientras que el elenco paraguayo dio un gran paso camino a las semifinales.



En Corrientes, San Patricio cortó una racha negativa de seis derrotas consecutivas, superó a Aguará 32 a 0 y mantiene la ilusión de llegar a la definición.



Para estar en semifinales, San Patricio deberá ganar en las dos fechas restantes, con bonus, y esperar que San José ya no sume puntos.



En tanto que el clásico chaqueño entre Curne y Regatas Resistencia se suspendió por la presencia de una tormenta eléctrica.



Durante la jornada sabatina apenas se jugaron 17 minutos del primer tiempo. Con el marcador igualado en 7 y después de esperar unos minutos, el árbitro Joaquín Romero decidió suspender el encuentro.



El partido se completará este domingo a partir de las 15.



Disputada parcialmente la fecha 14 (quedan dos para cerrar la etapa clasificatoria), las posiciones están así: Taraguy 55 puntos, Aranduroga 49, Curne 46, San José 40, Curda 36, San Patricio 30, Regatas 20 y Aguará 19.



La fecha 15 contempla estos encuentros: San Patricio - Taraguy, San José - Curne, Aguará - Curda y Regatas - Aranduroga.



