Mandiyú busca el primer lugar y Huracán Corrientes la clasificación

La fase de grupo del Torneo Regional Federal Amateur concluirá este domingo con actividad para los equipos correntinos.



En la Zona 5 de la Región Litoral Norte la expectativa estará centrada en dos aspectos, la lucha por el primer lugar del grupo y la posibilidad de un nuevo clasificado.



Desde las 16.30, en cancha de Huracán Corrientes, Mandiyú recibirá a Huracán de Goya con el arbitraje de José Romero.



Los dos equipos ya están clasificados pero buscarán ser el mejor del grupo. El equipo goyano está primero con 11 puntos y el elenco capitalino es su escolta con 10.



En la primera rueda, en Goya, el conjunto Celeste se impuso 3 a 0 provocando un cimbronazo en el Albo que buscará tomarse revancha.



Mientras que Huracán Corrientes (5) se trasladará hasta Bella Vista para medirse con el local Sportivo Unión (1). El encuentro dará inicio a las 16.30 y contará con el arbitraje de Antonio Azcona.



La posibilidad de clasificación de Huracán pasa por ser el mejor tercero, para ello deberá ganar por varios goles y esperar los resultados de los grupos 4, 5 y 7.



Mientras que por la Zona 5, el cierre de la fecha 6, será entre Sportivo Surubí de Goya y San Lorenzo de Monte Caseros.



El elenco goyano no tiene posibilidades de clasificar, en tanto que San Lorenzo (5) debe golear y esperar el resultado de los otros grupos donde hay cuatro participantes para ver si queda como el mejor tercero.



En este grupo, este sábado, Lipton venció a Sportivo Santa Lucía 1 a 0 en la capital correntina y logró la segunda plaza a la próxima instancia del Regional.