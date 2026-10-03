Argentina prepara la despedida de Messi con una goleada a Burkina Faso

En el partido previo a la despedida de Lionel Messi, la Selección Argentina venció este sábado a Burkina Faso 7 a 0 en su segunda presentación después del Mundial 2026.



Con goles de Lautaro Martínez, que escaló al podio de máximos anotadores históricos, Moumouni Diallo -en contra-, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, la Albiceleste se aprovechó del elenco africano, que debió atravesar una odisea para llegar a la Argentina una horas antes del cotejo.



El equipo de Lionel Scaloni, que contó con los debuts de Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro, y donde no tuvo minutos el correntino José Manuel López, tendrá un último compromiso este martes a las 20.00 ante Benin, en lo que será la gran despedida de Lionel Messi, quien ya anunció su retiro.



El encuentro no tuvo equivalencias y el conjunto albiceleste definió el pleito con una ráfaga de 3 goles en 12 minutos. El primer tiempo finalizó 5 a 0 y en el complemento, con los cambios en la formación titular, bajó el ritmo pero pudo anotar 2 goles más.



El delantero y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, abrió el marcador ante el conjunto africano y se metió en el podio de los tres máximos goleadores de la historia de la Selección argentina con 42 goles en total.



El "Toro" convirtió el 1-0 a los 4 minutos del comienzo del encuentro, en el rebote que le dejó el arquero del equipo visitante, Razak Guira, luego de un penal que se cobró por una falta ante Agustín Giay.



Cuatro minutos más tarde, Moumoune Diallo no pudo rechazar de la mejor manera el remate potente proveniente de Julián Álvarez dentro del área y terminó marcando el gol en contra a favor del conjunto argentino.



A los 12 minutos del encuentro, Gianluca Prestianni recibió en tres cuartos de cancha, en conducción hacia el área, abrió el juego para Lautaro Martínez, quien levantó la cabeza y se la devolvió precisamente a Prestianni para que el futbolista del Benfica y ex Vélez convierta en goleada el encuentro y haga su debut goleador con el seleccionado nacional.



El "Póker" de goles lo anotó Nicolás Paz a los 35', con un poco de fortuna, ya que al primer intento no pudo darle de lleno a la pelota, pero le quedó de derecha para definir ante la salida del arquero, luego de una excelente asistencia por parte de Alexis Mac Allister, que lo habilitó con un pase largo desde mitad de cancha.



El quinto lo hizo Julián Álvarez, que pudo convertir luego de su último tanto frente a Suiza en el Mundial y sacarse "la mufa" con la definición de una gran jugada colectiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni tras la asistencia de Prestianni, que lo encontró en medio del área de Burkina Faso.



En el segundo tiempo, Scaloni comenzó a hacer cambios y, a los 12 minutos, apareció el sexto tanto con un nuevo debut goleador en la "Albiceleste"; tras una jugada colectiva en la que Flores se saco a un hombre de encima dejó a Medina libre sobre la banda, para que el lateral tirara el centro atrás, donde recibió Lautaro Martínez, quien se la dejó servida al delantero de la Fiorentina, Franco Mastantuono defina por debajo del arquero de Burkina Faso.



A los 47, una asistencia de Valentín Barco le permitió a Giuliano Simeone, que apareció solo por arriba, definir de cabeza ante Guira Razak.