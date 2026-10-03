GP de Bahréin: Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación , pero largará anteúltimo

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Bahréin, pero largará desde la última fila por las sanciones pendientes.

El argentino deberá cumplir con 15 puestos en la parrilla: 5 por el choque del pasado fin de semana en Bakú y 10 por un cambio de motor dispuesto por el equipo en el inicio de la actividad en Sepang.

Así, saldrá 21° por delante de Lindblad y estará obligado a remontar desde el fondo con la ilusión de acercarse a los puestos puntuables.

Max Vestappen (Red Bull) logró su primera pole position en el año y Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, partirá desde la 9° posición

El GP Bahréin, que este fin de semana se corre excepcionalmente en Malasia por las restricciones de seguridad en Medio Oriente, comenzará el domingo a las 4:00 de Argentina, con transmisión en directo de Fox Sports y Disney+ Premium.

TN