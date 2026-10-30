Boggio y la eliminación de Boca Unidos: “la pelota quedó manchada”

El DT de Boca Unidos, Alberto Boggio, fue contundente y afirmó que esperaba la eliminación del equipo correntino del Federal A por los dichos de los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy en el campo de juego del complejo Leoncio Benítez.



Recordando que este viernes 30 de noviembre es el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, Boggio sostuvo: “Hoy estamos justo en una fecha importante, que hubiera sido el cumpleaños de Maradona, y una de las frases célebres que dijo Diego es “la pelota no se mancha”. Y bueno, yo creo que acá quedó manchada, indudablemente”.



Previamente, en declaraciones a El Deportivo de FM La Red, el entrenador dejó en claro que “es repudiable la actitud de tirar pirotecnia dentro del campo de juego. Eso está descartado. Ese hecho está mal, no debió haber pasado y lamentablemente hoy estamos pagando esas consecuencias”, sostuvo.



El pasado domingo 25 de octubre, el partido entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy fue suspendido a los 39 minutos del primer tiempo, con el marcador 0 a 0, cuando una bomba de estruendo, arrojada desde la parcialidad local, cayó en el campo de juego.



Los jugadores Nicolás Dormisch y Mario Dauría, el equipo visitante, fueron atendidos en la cancha y luego trasladados en ambulancia al Hospital Escuela de la capital correntina, por lo tanto el partido fue suspendido.



El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino hizo responsable al club correntino por el “comportamiento reprochable” de sus simpatizantes y resolvió darle por perdido el encuentro de ida de los octavos de final “y con ello determinar la pérdida de la llave eliminatoria”.



Además, le aplicó la suspensión de su estadio por tres fechas y una multa de 100 entradas generales por tres fechas.



“Vimos y escuchamos que mandaron gente a decirles (a sus jugadores) que se queden tirados, que no se levanten”, afirmó. “Un jugador del banco de suplente le pidió a sus compañeros que sigan en el suelo” y agregó que el equipo visitante aprovechó la situación para obtener una ventaja deportiva.



“El error fue nuestro, hay que reconocerlo. La gente se la dejó servida para que ellos puedan definir la serie de esta forma”, sentenció.



“El grupo estaba convencido en que podíamos clasificar, si nos daban la posibilidad. Ir con un 0-1 o un 0-2 nos permitía luchar por la clasificación. Teníamos la ilusión de revertir la situación”, explicó.



El plantel de Boca Unidos había trabajó durante toda la semana y el jueves por la noche tenía previsto trasladarse hasta Chivilcoy para la revancha, sin embargo a las 17 recibió la determinación del Tribunal de Disciplina.



“Los jugadores estuvieron golpeados, con mucha incertidumbre por el desenlace final”, señaló.



Boggio tiene contrato hasta mediados del 2027 con Boca Unidos pero adelantó que la próxima semana se reunirá con la dirigencia para analizar los pasos a seguir.



La intención de las partes es continuar la relación pero se deberá tener en cuenta los objetivos trazados y la conformación del plantel.