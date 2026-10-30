Taraguy y Aranduroga van por un lugar en la final del Regional 2026

Llegó el momento de la definición de la temporada 2026 del torneo Regional NEA de rugby. El Taraguy Rugby Club recibirá a las semifinales, este sábado, y a las finales, dentro de una semana, de un certamen que se mostró parejo y competitivo.



La primera semifinal de la primera división se jugará desde las 14.30, con arbitraje de Juan Zubieta, Aranduroga enfrentará a Curne, mientras que a partir de las 16.30, Taraguy jugará frente a San José de Asunción con el arbitraje de Leandro Peker.



La etapa clasificatoria constó de dos fases donde jugaron todos contra todos. En la primera participaron 10 equipo y en la segunda fueron 8 porque Sixty y Capri bajaron al Regional Ascenso.



Taraguy fue el mejor equipo de la temporada regular que le permitió quedar al tope de las posiciones. A lo largo del certamen solamente perdió con Curne en la primera etapa, y contra San Patricio en la segunda. Además empató uno de los clásicos frente Aranduroga.



Por su parte, San José fue cuarto en la fase clasificatoria y recién en la última fecha pudo asegurar su lugar en la semifinal.



El equipo paraguayo mostró irregularidad a lo largo del torneo donde, en varias oportunidades, no pudo contar con sus jugadores que forman parte de la franquicia Yacaré XV.



En el presente certamen, Taraguy superó las dos veces que enfrentó a San José. 35 a 13 en Corrientes y 47 a 17 en Asunción.



Aranduroga llega a las semifinales como el segundo de la etapa regular, pese a que en la última fecha se vio sorprendido por Aguará que se llevó la victoria de Corrientes.



Mientras que Curne, campeón en los últimos cinco años, mostró un rendimiento creciente en un año de renovación dentro del plantel y quedó tercero en la clasificación.



En el Regional 2026, Aranduroga le ganó a Curne tanto en Resistencia (48 a 24) como en Corrientes (34 a 32).

Intermedia



En las instalaciones del Taraguy Rugby Club, la categoría intermedia también tendrá este sábado su jornada de semifinales correspondientes al Regional 2026.



Taraguy enfrentará a Sixty con arbitraje de Joaquín Romero y Curne hará lo propio con Aranduroga con el arbitraje de Marcos Kulig. Los dos partidos se jugarán a las 12.30.

Pre Intermedia



La jornada sabatina en las canchas de Taraguy darán inicio a las 10.30 con las semifinales del torneo Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste en la división pre intermedia.



Taraguy tendrá como rival a Curne con Brian Gómez en la función de árbitro y San Patricio se medirá frente a Aranduroga con el arbitraje de Richard Poniatichin.

Entradas



Las entradas para las semifinales se podrán adquirir con anticipación a través de la pagina Vorta Hub o bien a través del Instagram del Taraguy Rugby Club donde está el link correspondiente.



Las entradas anticipadas se pueden conseguir desde un valor de $20.000, mientras que el estacionamiento de autos se fijó en $10.000 y las motos en 5.000.