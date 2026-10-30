Se juegan las revanchas de los cuartos de final en la Liga Provincial

La Liga Provincial de básquetbol, categoría primera varones, tendrá continuidad este fin de semana con los segundos y, en caso de ser necesario, terceros partidos de los cruces de cuartos de final.



Este sábado, desde las 21,30, Colón buscará como local definir la serie frente a El Tala. El elenco violeta se impuso como visitante el pasado fin de semana 76 a 58.



En el caso de un triunfo de El Tala, el tercer juego se programó para el domingo 1 de noviembre, desde las 20 nuevamente en cancha de Colón por haber terminado mejor ubicado en la fase de grupos.



El defensor del título, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá desde las 21.30 a Pingüinos. La eliminatoria favorece al equipo de la capital correntina fue se impuso como local en el juego 1 por 75 a 68.



San Lorenzo está obligado a ganar para forzar un tercer juego, nuevamente en Monte Caseros, el domingo 1 de noviembre desde las 10.



Además, en Curuzú Cuatiá, el local San Martín buscará empardar la eliminatoria con Football de Esquina (foto) cuando se enfrenten desde las 21.30.



La semana pasada, el equipo esquinense venció a San Martín 80 a 71 y llega con la ilusión de concretar su pasaje a semifinales.



El tercer punto, en caso de ser necesario, se jugará el domingo 1 de noviembre a partir de las 20.



Mientras que la serie entre los conjunto capitalinos de Córdoba y Sportivo tendrá continuidad el domingo 1 de noviembre, desde las 21, en el estadio Mariano Andino Igarzabal.



Córdoba llega a esta instancia con la tranquilidad de haber ganado como visitante (74 a 68) y ahora buscará como local concretar su pase a las semifinales.



El tercer encuentro, se ser necesario, se jugará nuevamente en cancha de Córdoba el lunes 2 desde las 21.30.



Los equipos que pasen a las semifinales conseguirán la clasificación deportiva a la Liga Federal 2027