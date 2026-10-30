Litpon y Huracán de Goya van por un lugar en las semifinales

La región Litoral Norte busca a sus semifinalistas de la temporada 2026. En la capital correntina, Lipton recibirá este sábado a Huracán de Goya en la búsqueda de continuar en el torneo Regional Federal Amateur.



El encuentro se disputará en el estadio “José “Quincho” D'Andrea” desde las 15 con el arbitraje de Leandro Díaz. El partido de ida terminó empatado en 1 tanto, de repetirse una igualdad después de los 90 minutos, habrá tiros penales para definir un ganador.



El pasado fin de semana, en el primer juego de la serie disputado en Goya, los equipos de la provincia de Corrientes terminaron empatados en 1 tanto.



Gonzalo Ramírez abrió la cuenta para Lipton, mientras que Cristian Zone marcó el empate para Huracán. Los dos goles llegaron en el primer tiempo.



En el complemento, el elenco capitalino tuvo la oportunidad de desnivelar pero el penal ejecutado por Aldo Araujo se estrelló en el travesaño.



“Los dos equipos tuvimos situaciones para convertir. Nosotros generamos varias y no las terminamos de aprovechar”, manifestó Nahuel Suárez, ayudante técnico de Lipton.



“Es un buen resultado para nosotros, la serie está abierta con dos equipos que están bien trabajados”, manifestó.



“En esta fase, todos los partidos son complicados pero son lindos de jugarlos. Este torneo es a detalles, se gana por el mínimo detalle y más cuando están frente a frente dos equipos que ya se conocen”, agregó.



Por su parte, Lautaro Medina, jugador de Huracán resaltó que “somos dos equipos que nos conocemos del Provincial. Sabemos como juega cada uno y por eso no hay tantas diferencias”.



El ganador de esta llave se medirá en la semifinal de la región Litoral Norte frente al vencedor de la serie entre los equipos posadeños de Guaraní Antonio Franco y La Picada.



El encuentro se jugará este sábado en cancha de Guaraní desde las 17 con el arbitraje de Franco Rioja. En la ida, igualaron 1 a 1.