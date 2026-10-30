Monzón avanzó a las semifinales de un future en Brasil

Un triunfo y tres derrotas fue el saldo que dejó este viernes la presentación de los tenistas correntinos en el circuito profesional. Ignacio Monzón fue el único ganador de la jornada, mientras que Lautaro Midón (foto), Carlos María Zárate y Sofía Meabe perdieron en sus respectivos compromisos.



Monzón (572º en el ránking de la ATP) avanzó a las semifinales del M15 de João Pessoa, Brasil. Este viernes, el correntino de 28 años venció al chileno Nicolás Bruna (652º) por 5-7, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 59 minutos.



Fue la tercera victoria de Monzón sobre el chileno en 5 partidos disputados en el circuito profesional.



Este sábado, desde las 11, habrá una semifinal 100% argentina. Monzón se medirá con Tomás Martínez (791º) que viene de eliminar al también argentino Dante Pagani (1058º) por 6-2, 6-7 (3) y 6-3.



El historial entre Monzón y Martínez indica dos triunfos para el correntino en tres partidos disputados.

Derrotas en Guayaquil



El Challenger de Guayaquil, Ecuador, llegó a su fin para Lautaro Midón y Carlos María Zárate.



Midón (187º) perdió su juego de cuartos de final frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332º) por 6-7 (3) y 4-6.



De esta manera se concretó la primera caída del correntino de 22 años frente al uruguayo de 21.



El Challenger de categoría 75 que se juega sobre polvo de ladrillo marcó el regreso de Midón a la competencia después de tres semanas.



La agenda competitiva de Midón indica que la próxima semana se presentará en Brasil donde jugará el Challenger Costa do Sauipe, un certamen de categoría 125 y que tiene como principal favorito al argentino Facundo Díaz Acosta (69º).



Por su parte, Zárate (340º) también quedó eliminado en la ronda de cuartos de final en el torneo ecuatoriano. Este viernes, el correntino de 21 años, perdió frente al boliviano Hugo Dellien (119º y segundo preclasificado) por 6-0 y 6-2.



Zárate regresará al país para disputar el Challenger de Villa María, el cual se jugará del 1° al 8 de noviembre, será de categoría 50 y repartirá 63.000 dólares.



El correntino ingresó directamente al cuadro principal y buscará consolidarse al frente de la Beca Galperin al Mérito.



La carrera entre los argentinos menores de 22 años ya está llegando a su fin y quedan sólo tres torneos. Al mencionado Challenger lo sucederán los M15 de Roldán y Olavarría. El ranking lo lidera Carlos Zárate con 85 puntos. Lo sigue Juan Estevez con 51 y Lucio Ratti 30 en los primeros lugares.

Meabe en Neuquén



La correntina Sofía Meabe (1123 en el ránking WTA), que está dando sus primeros pasos dentro del circuito profesional, quedó eliminada este viernes del W15 de Neuquén.



Por los cuartos de final, en un duelo entre argentinas de 18 años, Meabe perdió frente a Sol Larraya Guidi (1209º) por 2-6 y 3-6.



Meabe también participó del certamen de dobles junto a Emily Zornada. Las argentinas perdieron en semifinales frente a Melissa Boyden (Gran Bretaña) y Luciana Moyano (Argentina) por 1-6 y 2-6.



Meabe volverá a presentarse la próxima semana en otro W15 que se jugará nuevamente en Nequén.