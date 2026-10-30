Cambios en el fútbol argentino: así se jugarán los torneos con el nuevo formato de 2027

La Primera División del fútbol argentino cambiará su sistema de competencia desde 2027. Los dirigentes de la Liga Profesional aprobaron este jueves un nuevo formato que eliminará las zonas y reunirá a los 30 equipos en una misma tabla.

La temporada conservará los torneos Apertura y Clausura, sin embargo su desarrollo será diferente. En total, el torneo argentino tendrá 30 fechas y los equipos enfrentarán a todos sus rivales, además se jugará una fecha extra de clásicos.

Y si bien se termina con el formato de zonas, en la fecha 15 se hará un corte y los mejores 16 de la tabla avanzarán a los playoffs por el título del Apertura. Lo mismo en la fecha 30, por el Clausura. Las semifinales y la final se jugarán en estadios neutrales, a diferencia de las últimas temporadas que solo abarcaba al partido definitorio

Los títulos y los descensos

Entonces, además de los campeones del Apertura y el Clausura, también se mantiene el título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual. La diferencia es que ahora el mejor del año sí habrá enfrentado a todos los otros clubes de primera división.

La clasificación a las copas internacionales mantendrá el esquema actual. Los cupos se repartirán entre los campeones del Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, además de los equipos mejor ubicados en la tabla anual.

También continuarán los dos descensos por temporada: uno por la tabla anual y otro por el promedio. La diferencia será que ambos se definirán sobre una competencia de 30 fechas, en lugar de las 32 actuales.

La posibilidad de recuperar la Promoción también apareció en las discusiones, aunque su implementación recién será evaluada para 2028.

River, el único voto en contra

La aprobación se concretó durante una reunión de los representantes de los 30 clubes de Primera División en las oficinas de Puerto Madero. River fue el único equipo que votó en contra de la modificación, con el respaldo de Estudiantes de La Plata, que no contaba con voto.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, reconoció que ambos clubes realizaron una presentación conjunta, pero negó haber propuesto diez descensos directos. Sin embargo, tanto el “Millonario” como el “Pincha” son las dos instituciones que rechazaron públicamente, y en reiteradas ocasiones, la cantidad de equipos que hay en la máxima categoría.



