La ayuda de Lionel Messi al futbolista argentino que perdió a su familia en los terremotos de Venezuela

Pasaron más de cuatro meses de los terremotos que azotaron a Venezuela, donde murieron más de 6000 personas a causa de la destrucción que devastó al país. El futbolista cordobés Lucas Trejo, quien perdió a sus dos hijos y a su esposa en la tragedia, dio una entrevista en la que expresó el dolor que atraviesa y contó que recibió ayuda de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

"Hay dos clubes que me ayudaron mucho, presencialmente: uno fue Monagas, de Venezuela, pero el otro fue Inter Miami. Fue el club que más presente se hizo cuando pasó todo lo del terremoto. Estuvimos tres días al lado de un edificio entre los escombros con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había bebida ni comida. Éramos un grupo de entre 15 y 30 personas", dijo en diálogo con Radio La Red.

Cuando habló del Inter Miami, Trejo también explicó que Antonela lo apoyó a través de su fundación: "Fue la primera persona que nos ayudó. Me contaron después, porque estaba muy conmocionado. Nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, pudimos hacer una carpa para quedarnos a dormir. Realmente se hizo muy presente. No me voy a olvidar nunca".

Del mismo modo, Lionel Messi también le brindó su apoyo a Trejo luego de la tragedia. "En el séptimo día en Córdoba, se hace presente el Bochi Hoyos, hijo de Guillermo (quien dirigía al Inter en ese momento). Llegó con dos valijas de ropa, una me la enviaban los trabajadores del club con cosas que compraron para mí, como me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si lo necesitaba”

Y luego agregó: “La otra valija me la mandaba Leo Messi, con ropa de él, zapatillas. Estaba jugando el Mundial pero aún así, con esa noticia, se hizo presente y realmente quería resaltarlo públicamente. Espero pronto poder ir, darles un abrazo y agradecerles a cada uno de los que tuvo ese gesto conmigo".



