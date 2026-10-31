Huracán de Goya eliminó a Lipton en la última jugada de la revancha

En la última acción del partido, Huracán de Goya eliminó a Lipton y clasificó a las semifinales de la región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur.



El héroe goyano resultó Jorge Maciel, que a los 50 minutos del segundo tiempo marcó el único gol del partido que se jugó en cancha de Lipton y decretó la clasificación de su equipo.



En el cotejo de ida, que se jugó el pasado fin de semana en Goya, habían empatado en 1 tanto y cuando parecí que habría otra igualdad, Maciel ingresó como un fantasma por el segundo palo y mandó la pelota, que llegó con un centro desde la izquierda, al fondo del arco.



El partido revancha disputado en la capital provincial tuvo pocas situaciones frene a los arcos, pero la visita fue el más punzante con sus ataques y aprovechó la última acción del partido para quedarse con el triunfo y la clasificación.



En el primer tiempo, los dos equipos se quedaron con 10 jugadores dentro de la cancha. A los 27 minutos vieron la tarjeta roja Matías Gómez en Lipton, que estaba volviendo después de otra expulsión, y Cristian Zone en Huracán.



En el primer tiempo, una aparición de Nahuel Lizardía dentro área y un remate de Zone fueron las oportunidades más claras que contó Huracán. Mientras que Lipton jugó lejos del arco defendido por Diego Romano y dependió casi en exclusividad de Gómez para generar juego en la mitad de la cancha.



En el complemento, el trámite del partido cambió poco. Los dos equipos cuidaron el 0 y arriesgaron poco en el ataque.



Recién sobre el final llegaron las emociones frente a los arcos. Torres y Rinaldi tuvieron sus oportunidades para darle el gol al visitante, mientras que Antonio Báez tuvo una para Lipton.



En la última jugada del cotejo, un ataque por la izquierda de Huracán terminó con un centro que cruzó toda el área y por el segundo palo ingresó Maciel que le ganó el cierre a un defensor y venció a Rodrigo Cantero.



El torneo Regional Federal Amateur 2026 quedó sin equipos de la capital provincial y ahora Huracán de Goya jugará la semifinal de la región Litoral Norte frente a La Picada de Posadas que eliminó a Guaraní Antonio Franco. En el cotejo de ida, había igualado en 1 tanto. Mientras que este sábado, La Picada se impuso como visitante 2 a 0 con goles de Guido Da Silva y Agustín Villalva.



El primer encuentro será en la capital misionera y la revancha en el estadio Ramón Cacique Oviedo de Goya.