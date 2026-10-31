Inicio con sorpresas en la segunda etapa del torneo Oficial

La segunda etapa del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol comenzó con sorpresas. En el cierre de la primera fecha de la nueva instancia, el último viernes, los líderes Cambá Cuá y Sportivo perdieron sus respectivos partidos y la lucha por llegar a los playoffs se tornó apasionante.



Cambá Cuá, uno de los punteros, cayó frente a Mburucuyá 1 a 0. El equipo del interior venció con gol de Galarza y se acercó a la zona de clasificación.



Por su parte, Sportivo, el otro líder, perdió en gran partido frente a Doctor Montaña 3 a 2. Gustavo Gómez en dos oportunidades y Jesús Blanco marcaron los goles para el equipo vencedor, mientras que Jeremías Godoy y Franco López lo hicieron para el albiverde.



En uno de los mejores cruces de la primera fecha de la segunda etapa, Mandiyú y Huracán Corrientes igualaron en 3 tantos. El azulgrana llegó a la paridad sobre el final del partido sigue en carrera para llegar a los cruces eliminatorios.



Independiente le ganó a Ferroviario 3 a 2 y se afirma en zona de clasificación.



En la parte baja de la tabla, Talleres sumó tres puntos vitales al triunfar sobre Curupay 3 a 1, sigue en zona de descenso pero acortó la brecha con los equipos que lo preceden en la tabla.



En tanto que Libertad y Yaguareté empataron en 1 tanto y deja al Decano al borde del descenso.



La fecha se había puesto en marcha el jueves con el triunfo de Sacachispas sobre Lipton 2 a 1 y la victoria de Empedrado sobre Boca Unidos 1 a 0.

Así se ubican



Cumplidas 16 fechas, una de la segunda etapa, las posiciones quedaron de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 33 puntos, Empedrado 31, Mandiyú 29, Ferroviario 27, Independiente, Lipton y Sacachispas 26, Mburucuyá 25, Huracán 24, Boca Unidos 22, Doctor Montaña 12, Curupay 12, Yaguareté 11, Talleres 8 y Libertad 1.



Una vez que concluya la segunda etapa (quedan seis fechas) los ocho primeros jugarán los cuartos de final camino al título, mientras que los dos últimos descenderán.

Lo que viene



El miércoles 4 de noviembre se jugará la fecha 17, segunda de la segunda etapa, con esta programación:



Cancha de Sportivo: 17.00 Sacachispas vs. Empedrado y 19.00 Dr. Montaña vs. Yaguareté.



Cancha de Lipton: 17.00 Lipton vs. Libertad y 19.00 Independiente vs. Mandiyú.



Cancha de Ferroviario: 16.30 Ferroviario vs. Talleres.



Cancha de Huracán: 16.30 Huracán vs. Cambá Cuá.



Cancha de Boca Unidos: 16.30 Boca Unidos vs. Sportivo.



Cancha de Mburucuyá: 17.00 Mburucuyá vs. Curupay.



