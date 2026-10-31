Comunicaciones perdió en su visita a Unión de Santa Fe

En el inicio de su primera gira de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquetbol, Comunicaciones de Mercedes perdió frente a Unión de Santa Fe en la capital santafesina.



El partido terminó 96 a 82 favorable al Tatengue que contó con el gran aporte de Kobe Julien que fue el goleador del encuentro con 22 puntos, mientras que en el aurinegro, su máximo referente en la ofensiva fue Aquiles Montani con 16 tantos.



El comienzo de la noche fue de trámite parejo. Unión, con un gran ingreso del foráneo Kobe Julien (13 puntos en 7 minutos con 5/7 en tiros de campo), sacó una pequeña renta en el tanteador que mantuvo hasta la mitad del primer parcial. Allí, la visita aprovechó la rotación del Tatengue para revertir el resultado e irse al primer descanso en ventaja por la mínima. En el segundo chico se mantuvo la paridad en el juego, y si bien ninguno de los dos equipos pudo imponer su juego; fue Unión quien logró en los instantes finales quebrar la defensa rival y llevarse el primer tiempo.



En el segundo tiempo, las equivalencias dentro del rectángulo de juego continuaron. Unión, a partir de la verticalidad de Pablo Spies, encontró los caminos hacia el aro rival. El último cuarto tuvo un momento de quiebre cruzando la mitad del mismo, ya que en el Tatengue fue expulsado Julien quien estaba siendo la figura del equipo local. A partir de allí el encuentro se volvió de ida y vuelta; situación que aprovechó el dueño de casa para manejar con criterio la ventaja y alzarse con la victoria.



Comunicaciones se presentará este domingo 1 de noviembre en Gálvez, Santa Fe, para enfrentar a Santa Paula desde las 20.30.



Los próximos partidos en Mercedes para el equipo de Ignacio Barsanti serán el 9 frente a Sportivo Suardi y el 20 contra San Isidro de San Francisco, Córdoba.