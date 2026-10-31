Asume Vadell y en San Martín esperan por un jugador foráneo

El entrenador Diego Vadell dirigirá este domingo su primera práctica al frente del plantel de San Martín, con lo cual pondrá en marcha su segundo ciclo como entrenador principal de la Liga Nacional de Básquetbol en la entidad correntina.



La llegada de Vadell se confirmó durante la semana, cuando el equipo estaba de gira por Buenos Aires bajó la conducción de Carlos Miño. El entrenador santafesino regresa a San Martín para reemplazar a Gabriel Revidatti y tratar de revertir el mal inicio de la temporada: 6 derrotas en igual cantidad de presentaciones.



Vadell explicó que su decisión de asumir la responsabilidad técnica estuvo vinculada no solo a una propuesta económica, sino también a la posibilidad de proyectar mejoras para el plantel.



“Vamos a incorporar un jugador, posiblemente la semana que viene”, adelantó el entrenador en declaraciones a El Deportivo de FM La Red Corrientes.



“La intención es sumar cuerpo y oficio para fortalecer la defensa, acompañar a los jóvenes del equipo y alargar nuestro plantel”, agregó y adelantó que se trata de un “cuatro” (Ala pivote).



“Este equipo tiene potencial para jugar un muy buen básquet. Cuenta con jugadores que, seguramente, yo también los hubiera elegido para formar un plantel”, contó.



También afirmó, en cuanto a la identidad de juego, que “San Martín deberá aprender a manejar los ritmos de cada partido y aprovechar las virtudes ofensivas de sus jugadores jóvenes”, que tienen “talento, capacidad para correr la cancha, ocupar espacios y convertir desde el perímetro”.



La vuelta a la prácticas será para encarar una nueva gira, que en esta oportunidad, en principio, será de tres juegos. El viernes 6, el elenco correntino visitará a Ferro Carril Oeste, el domingo 8 hará lo propio con San Lorenzo y el martes 10 contra Boca (este juego se podría postergar por la participación xeneize en la Liga Sudamericana).