Colapinto no superó la Q2 y largará decimosegundo en el GP de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, no logró superar la Qualy 2 en la clasificación de este sábado y largará en la carrera de este domingo a las 17 hs. por la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.



Lewis Hamilton logró la Pole Position con un tiempo de 1:16.514, por encima de George Russell (Mercedes), con +0,009 de diferencia, y su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, completó el podio con +0,119 de distancia. Además, Pierre Gasly comenzará la carrera en la décima posición.



Colapinto llegó a la clasificación después de una tercera práctica libre alentadora, en la que terminó 12° y superó por apenas 22 milésimas a su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, debió trabajar para superar el primer corte de la jornada, en una Q1 que estuvo interrumpida por una bandera roja debido a los problemas mecánicos de Fernando Alonso.



El argentino consiguió registrar una vuelta de 1:18.517 que le permitió finalizar 15° y avanzar a la siguiente instancia. En esa primera tanda quedaron eliminados Alexander Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.



En la Q2, el argentino no logró encontrar el ritmo necesario para pelear por un lugar entre los diez mejores y terminó 12°, por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. El australiano de McLaren protagonizó una de las sorpresas de la jornada al quedar eliminado antes de la definición de la pole.