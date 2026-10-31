Monzón quedó eliminado en el M15 de João Pessoa

El tenista correntino Ignacio Monzón quedó eliminado del torneo M15 de João Pessoa, Brasil, al caer este sábado en las semifinales del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.



Monzón (572º en el ránking de la ATP) fue superado por el también argentino Tomás Martínez (791º) por 6-4, 3-6 y 1-6 en dos horas y 29 minutos de juego.



El historial entre Monzón y Martínez ahora quedó empatado con dos triunfos para cada tenista.



Fue una buena semana para Monzón en suelo brasileño donde le ganó al local Rafael Augusto García Finetto, al argentino Rocco Valente y al chileno Nicolás Bruna.



Para Monzón fue su cuarto torneo consecutivo en Brasil donde el saldo fue una semifinal, un cuarto de final, una segunda ronda y una primera ronda.



Ahora el correntino regresará al país para disputar el Challenger de Villa María, Córdoba.

Challenger de Villa María



En el octavo y último Challenger del año en Argentina en una temporada récord, que se pondrá en marcha el lunes 2 de noviembre, los tenistas nacionales buscarán aprovechar la oportunidad de jugar en casa para seguir sumando puntos en el ranking ATP.



Carlos María Zárate (340º) debutará en la primera ronda del cuadro principal frente a Gonzalo Villanueva (318º). En el único duelo entre sí, en el reciente Challenger de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Zárate se quedó con el triunfo.



En tanto que Monzón, por la misma instancia, se medirá frente al italiano Franco Agamenone (359º). Será el tercer duelo entre estos tenistas que domina el italiano 2 a 0.