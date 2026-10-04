Colapinto habló sobre la estrategia de Alpine: "obviamente fue la decisión incorrecta"

Masticando bronca terminó Franco Colapinto el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1. No por el hecho de que estuvo cerca de sumar puntos, ya que terminó 13° luego de protagonizar una gran remontada desde el fondo de la parrilla, sino porque consideraba que estaba para más y la fallida estrategia de Alpine no se lo permitió.

La carrera, pactada para las 4 de la madrugada (hora argentina), debió postergarse durante una hora y 41 minutos a causa de las fuertes tormentas que azotaron la zona. Una vez que las lluvias mermaron, los coches salieron a la pista, pero el asfalto nunca se secó del todo y el piloto argentino sufrió desde la largada con las gomas blandas.

“Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances”, analizó.

Con el enojo a flor de piel, Colapinto puntualizó en las dificultades que tuvo en el inicio del GP y siguió machacando sobre el plan que le jugó en contra: “Es lo que hay. Con la goma lisa, como habíamos visto antes, tuvimos un muy, muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que si no hubiera sido una buena carrera”.

Y siguió en Espn: "Al final, obviamente con el trencito de las gomas nuevas en el restart, era difícil, no había muchas chances, muchas oportunidades. Porque en el tren era complicado marcar cualquier diferencia con la goma nueva”.

Esta decisión de Alpine también afectó a su compañero Pierre Gasly, quien perdió siete lugares respecto de la posición de partida y finalizó 16°. “Fue una tarde muy difícil. No decidimos bien, fueron las decisiones incorrectas, pero es lo que hay”, remarcó Colapinto.

Consultado sobre la pista húmeda, terminó de explotar: “No se secó nunca, es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar, pero no se secó más. Evidentemente es mucho mala suerte, pero hay que laburar para el futuro”.

TyC Sports