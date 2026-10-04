Regatas venció a San Martín y lidera junto a Córdoba

Córdoba y Regatas se mantienen como punteros del torneo Oficial de primera división en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes al disputarse la séptima fecha. Sportivo sumó un nuevo triunfo y se consolida en zona de clasificación para el Cuadrangular Final.

En el juego destacado de la jornada, en el clásico moderno, Regatas venció a San Martín 70 a 68 para sumar su séptima victoria consecutiva. En un juego equilibrado, Regatas marcó la diferencia en el tercer cuarto donde metió un parcial de 27 a 16 y después aguantó la reacción del rival.

Alan Ledesma con 21 puntos y Exequiel Lezcano con 17 fueron los principales goleadores en el Fantasma, mientras que en el Rojinegro se destacaron Valentino Saucedo con 18 y Juan Ignacio Mascaro con 12.

Por su parte, Córdoba consiguió una clara victoria sobre Hércules 68 a 56. Después de un cuarto inicial parejo (18-18), el elenco Rojo metió un parcial de 26 a 14 en el segundo capítulo y luego, con la defensa, controló el juego.

Tobías Zambón con 13 puntos y Mauro Gauna con 11 fueron los destacados en el ataque del equipo vencedor, en tanto que Hugo Sánchez con 15 y Uriel García con 13 resultaron los principales goleadores en Hércules.

En tanto que con 17 puntos de Iván Espinoza, Sportivo le ganó a Don Bosco 56 a 44 y se consolida en la tercera ubicación, en zona de clasificación.

La sorpresa de la fecha la dio Juventus que con una gran reacción superó a Pingüinos 72 a 69. El granate se impuso en el segunda mitad del juego (tercer y cuarto capítulo) con un parcial de 40 a 15 para dar vuelta el marcador. Néstor Serantes con 16 puntos y Sergio Zacarías con 13 fueron los referentes en el ataque de Juventus. En Pingüinos se destacaron Imanol Arias con 17 y Federico Hoferek con 15.

Colón se reencontró con la victoria al superar de manera contundente a Malvinas 1536 Viviendas 94 a 45 con el aporte de Daniel Vivaldo que sumó 19 puntos. Facundo Gómez terminó con 17 tantos en el equipo de "las mil" que todavía no ganó en el certamen.

Además, El Tala triunfó sobre Alvear 72 a 69 con 15 puntos de Pablo Brocal.

Cumplida las siete fechas, las posiciones del Oficial quedaron de esta manera: Córdoba y Regatas 14 puntos, Sportivo 13, Colón, Pingüinos y San Martín 11, El Tala y Juventus 10, Hércules 9, Alvear y Don Bosco 8 y Malvinas 1536 Viviendas 7.

La fecha 8 contempla estos encuentros:

Córdoba vs. Don Bosco



San Martín vs. Pingüinos



Alvear vs. Hércules



1536 Viviendas vs. Regatas



Juventus vs. El Tala



Sportivo vs. Colón