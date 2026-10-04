Ganó Curne y es el tercer pasajero a las semifinales

La décimo cuarta fecha del torneo Regional NEA de rugby se cerró este domingo con el triunfo de Curne sobre Regatas Resistencia 35 a 22 que le permitió asegurarse un lugar en las semifinales de la temporada.

El clásico chaqueño comenzó a disputarse el sábado, pero una tormenta eléctrica obligó a suspender el encuentro cuando el marcador estaba empatado en 7 y apenas se jugaban 17 minutos de la etapa inicial.

El cotejo se reanudó este domingo, el actual campeón impuso condiciones para llevarse la victoria que lo elevó a la segunda ubicación del certamen y clasificar, de manera anticipada, a las semifinales.

La fecha 14 se puso en marcha el sábado con la victoria de Taraguy sobre Curda 28 a 25, la derrota de Aranduroga en Asunción frente a San José 48 a 28 y el triunfo de San Patricio frente a Aguará 32 a 0.

Cuando restan dos fechas para concluir la etapa de grupos, Taraguy, Curne y Aranduroga ya se aseguraron una plaza en las semifinales. Para cubrir el lugar vacante hay tres candidatos: San José, Curda y San Patricio.

La definición de la temporada 2026 del Regional NEA se jugará en cancha de Taraguy. Las semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º) serán el 31 de octubre y la gran final está prevista para el sábado 7 de noviembre. El campeón clasificará al Torneo del Interior A 2027.

Disputada la fecha 14, las posiciones del Regional de primera están así: Taraguy 55 puntos, Curne 50, Aranduroga 49, San José 40, Curda 36, San Patricio 30, Regatas 20 y Aguará 19.

La fecha 15 contempla estos encuentros: San Patricio - Taraguy, San José - Curne, Aguará - Curda y Regatas - Aranduroga.