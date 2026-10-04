Mandiyú ganó el Grupo 5 y Huracán clasificó con una goleada

Concluyó este domingo la primera etapa del Regional Federal Amateur. Por la sexta fecha, Mandiyú se quedó con el primer puesto de la Zona 5 de la Región Litoral Norte, en tanto que Huracán Corrientes goleó en Bella Vista y clasificó como mejor tercero.

Manidyú y Huracán de Goya, clasificados de antemano, se enfrentaron este domingo en cancha de Huracán Corrientes con el desafío de ser el mejor del grupo. El Albo abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo por intermedio de Alejandro Toledo que se fue expulsado a los 33 del complemento.

El partido contó con pocas posibilidades de modificar el marcador y el arquero Matías Vaccaneo fue importante para mantener el 0 en su valla. Con el triunfo, el equipo capitalino subió a la primera ubicación del grupo y desplazó de ese lugar a su vencido.

En Bella Vista, Huracán Corrientes hizo los deberes ganó por amplio margen y clasificó. El Azulgrana superó al local Sportivo Unión 6 a 0 y clasificó la siguiente instancia como el mejor tercero.

Los goles del Azulgrana fueron marcador por Enzo Sandoval, Alan Gómez, Asael Acuña, Carlos Romero (2) y Matías Giménez.

La Zona 5 de la Región Litoral Norte quedó así: Mandiyú 13 puntos, Huracán de Goya 11, Huracán Corrientes 8 y Sportivo Unión 1.

San Lorenzo triunfó pero no le alcanzó

En el cierre de la fecha 6 de la Zona 6, San Lorenzo de Monte Caseros goleó como visitante a Sportivo Surubí de Goya 4 a 1 pero no le alcanzó para avanzar de ronda.

San Lorenzo quedó con 8 puntos en su grupo, pero con una diferencia de gol de 1, en tanto que Huracán Corrientes, en la Zona 5, quedó con 8 unidades pero una diferencia de gol a favor de 5.

El grupo 6 de la Región Litoral Norte se había puesto en marcha el sábado con la victoria de Lipton sobre Sportivo Santa Lucía 1 a 0. Los dos equipos avanzaron de ronda.

Las posiciones en la Zona 6 concluyeron así: Sportivo Santa Lucía 13, Lipton 10, San Lorenzo de Monte Caseros 8 y Sportivo Surubí 1.

El Consejo Federal del fútbol argentino dará a conocer la conformación de los cruces eliminatorios este lunes o martes. No existe una reglamentación para conformar las llaves y el principal criterio que se utiliza es la cercanía geográfica pero evitando que se enfrentes equipos de la misma zona.