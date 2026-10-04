GP de Malasia: Verstappen ganó y Colapinto terminó en el puesto 13

La apuesta era grande y podía transformar una carrera que, especialmente para Franco Colapinto, ya comenzaba cuesta arriba. Alpine eligió arriesgar con neumáticos para piso seco cuando Sepang todavía estaba mojado, confiando en que el asfalto se secara rápidamente. Pero la moneda cayó del otro lado y condicionó buena parte de la tarde del equipo francés. Aun así, el argentino consiguió recuperarse: largó 21° y terminó 13°, después de mostrar un ritmo competitivo durante buena parte de la segunda mitad del GP de Bahréin, 16ª fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en Malasia.

Adelante, Max Verstappen volvió a festejar. El neerlandés consiguió su primera victoria de 2026 y cortó una sequía que arrastraba desde Abu Dhabi 2025. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio luego de una carrera en la que también tuvo que remontar.

Una largada demorada y una apuesta que salió mal

La lluvia modificó completamente la agenda. Después de un frustrado intento de comenzar a las 4.40 de la Argentina, los autos regresaron a boxes y la largada recién pudo realizarse a las 5.39. Para entonces, llamativamente, las condiciones de la pista ya permitían correr desde hacía un tiempo. Según pudo saber Olé, la demora también estuvo relacionada con un problema de software en el sistema utilizado por los comisarios.

Después de dos vueltas previas apareció la primera gran decisión: ¿intermedias o neumáticos para piso seco?

Catorce pilotos eligieron las verdes y rápidamente comprobaron que era la alternativa correcta. Alpine hizo exactamente lo contrario con sus dos autos: Gasly y Colapinto salieron con blandas, una decisión basada en la expectativa de que la pista se secara y les permitiera evitar posteriormente una detención.

Durante esas primeras vueltas, manejar fue casi como hacerlo sobre hielo. Gasly, que había largado noveno, cayó hasta el 18° puesto y Colapinto quedó 20°. Hamilton también había apostado por los neumáticos rojos (como Charles Leclerc)y se desplomó del segundo al 17° lugar.

Las diferencias reflejaban el tamaño del problema. Mientras Antonelli giraba adelante con intermedias en torno a 1m48, Colapinto necesitaba aproximadamente 2m04 con las slicks. Después de ocho vueltas, Franco ya estaba a alrededor de 1m40 de la punta.

El Safety Car terminó de castigar a Alpine

La esperanza era resistir hasta que apareciera una huella seca. Pero en la vuelta 9, Valtteri Bottas se despistó y provocó la entrada del Safety Car. Fue exactamente lo que necesitaban quienes habían comenzado con intermedias: pudieron detenerse y colocar slicks perdiendo mucho menos tiempo.

Alpine ya no tenía ninguna ventaja estratégica que recuperar. Colapinto y Gasly reemplazaron los blandos por medios.

La carrera se relanzó en la vuelta 13 y Verstappen y George Russell superaron rápidamente a Antonelli. Atrás, Franco seguía 21° y Gasly marchaba 19°. La comparación resultaba todavía más dolorosa para Alpine porque sus rivales directos habían elegido el camino contrario: Liam Lawson había trepado del 11° al 5° y Arvid Lindblad, que largó último, estaba séptimo con el Racing Bulls.

El escenario se estabilizó con Verstappen escapándose adelante y Antonelli recuperando el segundo puesto al superar a Russell. Los Alpine fueron avanzando por algunas detenciones ajenas, pero la carrera ya estaba hipotecada: hacia la vuelta 22, Gasly era 16° y Colapinto, 18°.

Franco encontró ritmo y comenzó la remontada

Gasly volvió a boxes en la vuelta 25 para colocar neumáticos duros e intentar llegar hasta el final. Colapinto estiró mucho más su stint con los medios, esperando que apareciera otro Safety Car que pudiera devolverlo a la pelea. No llegó a tiempo. Franco tuvo que detenerse cuando faltaban 22 vueltas y regresó 19°, todavía lejos de la zona de puntos.

Pero entonces apareció lo mejor de su carrera.

Con pista completamente seca y neumáticos duros, el argentino comenzó a girar en tiempos similares a los de adelante, alrededor de 1m40, y empezó a recuperar posiciones. Una de ellas fue ante Carlos Sainz, al que superó para ubicarse 15°. Gasly, en cambio, necesitó una nueva detención y cayó nuevamente hacia el fondo.

A diez vueltas del final apareció otra oportunidad. Alex Albon quedó afuera y provocó un nuevo Safety Car, que llevó a buena parte del pelotón nuevamente a boxes. Colapinto realizó su tercera parada y se mantuvo 15°, mientras Gasly, con cuatro detenciones, estaba 17°.

El Williams demoró en ser retirado y la neutralización se extendió. Durante ese período llegó otro golpe de escena: Russell abandonó, lo que devolvió momentáneamente a Isack Hadjar al tercer puesto.

Cuando finalmente volvió la bandera verde, Colapinto aprovechó la oportunidad. Superó a Oliver Bearman y avanzó hasta el 13° lugar, mientras Hamilton también atacó y desplazó a Hadjar para quedarse con el último escalón del podio.

Franco cerró así una carrera de recuperación después de haber partido 21° por las penalizaciones que arrastraba desde Bakú y por el cambio de componentes de la unidad de potencia. No alcanzó para llegar a los puntos, pero el rendimiento del argentino sobre piso seco dejó una imagen bastante diferente a la del comienzo.

Para Alpine, en cambio, el balance fue mucho más duro. Gasly había largado noveno, dentro de los puntos, y terminó 16°, mientras Colapinto recuperó ocho posiciones para ser 13°. La escudería francesa se quedó sin unidades por cuarta vez en las 16 fechas de la temporada y la apuesta inicial con los neumáticos para piso seco terminó teniendo un costo enorme en su pelea con Racing Bulls.

Verstappen, mientras tanto, hizo lo que no había podido conseguir durante todo el año. Después de lograr por primera vez la pole el sábado, este domingo completó el trabajo: ganó por primera vez en 2026 y volvió a lo más alto después de casi diez meses, tras el cierre de la temporada 2025. Antonelli fue segundo y Hamilton, después de haber caído hasta el fondo por una apuesta similar a la de Alpine, completó una enorme recuperación para terminar tercero.

Las posiciones finales del GP de Bahrein en Malasia

Max Verstappen (Red Bull) - 1h38m220 Kimi Antonelli (Mercedes) - +2s307 Lewis Hamilton (Ferrari) - +4s919 Charles Leclerc (Ferrari) - +7s258 Isack Hadjar (Red Bull) - +8s571 Oscar Piastri (McLaren) - +9s454 Liam Lawson (Racing Bulls) - +12s753 Fernando Alonso (Aston Martin) - +13s372 Lando Norris (McLaren) - +13s993 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +15s928 Nico Hülkenberg (Audi) - +17s404 Lance Stroll (Aston Martin) - +18s052 Franco Colapinto (Alpine) - +18s997 Oliver Bearman (Haas) - +22s305 Esteban Ocon (Haas) - +22s532 Pierre Gasly (Alpine) - +23s315 Carlos Sainz (Williams) - +25s431 Gabriel Bortoleto (Audi) - +28s233 Sergio Pérez (Cadillac) - +29s310 George Russell (Mercedes) - a 6 vueltas Alex Albon (Williams) - a 8 vueltas Valtteri Bottas (Cadillac) - a 34 vueltas

Olé