Scaloni dijo que Messi "deja algo inigualable"

El segundo amistoso de la Selección Argentina cerró con un contundente triunfo por 7-0 sobre Burkina Faso en el Monumental y Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, habló del rendimiento del equipo, eludió las nuevas preguntas sobre su renovación y se describió el legado de Lionel Messi a días de su despedida.

"El primer tiempo fue bueno. Lo afrontamos bastante serio. Ya en el segundo tiempo, con los cambios, dándole minutos a los más jóvenes, alguno que debutara. Hay que darle tiempo a ellos que se acoplen. En líneas generales cumplimos el objetivo", expresó el DT, que esquivó responder sobre su continuidad: "Todavía no hay novedades. Cuando haya algo lo vamos a comunicar, sea bueno o no tan bueno".

Si bien el rival era menor, aseguró que "siempre se sacan concluciones" y destacó "la actitud con la que afrontan estos partidos, en ningún momento relajaron porque estábamos ganando". Reconoció que "a veces te tocan partidos que no son lindos de afrontar" pero que "hay que jugar todos de la misma manera" porque "hay gente que ha venido pagado su entrada y hay que respetarlos a ellos, al rival y a la camiseta". De cara a noviembre, manifestó que "me gustaría enfrentar a rivales potentes" aunque "no tenemos muchas opciones, estamos barajando los equipos que están libres".

Scaloni, sobre Messi, su despedida y su legado

Este martes a las 20.00 y ante Benín, Lionel Messi jugará su último partido oficial con la Selección Argentina. "Si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado. Me escribieron de todos lados, ja. Creo que está todo dicho, solo queda disfrutarlo, queda la nostalgia que siempre hablamos de cuando no esté, ahora no va a estar", dijo Scaloni."Me imagino emoción de todo el mundo. Inluido él. Desde que pise el Monumental será un día inolvidable para todos. Agradezco ser parte de su día. Tenemos todavía dos entrenamientos con él y disfrutar del poco tiempo que queda", agregó.

"Su legado es las ganas de querer estar siempre. Era el primero en llegar y el último en irse. Cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Son cosas que no se ven pero sus compañeros sí y es el mejor ejemplo que puede haber. Deja algo inigualable",explicó luego. "Hay que seguir jugando pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que él transmite estando en un campo de fútbol no se lo vi a nadie y eso es lo que vamos a extrañar. La Selección Argentina seguirá estando", sentenció.

Más frases de Scaloni tras la goleada de Argentina

La reflexión sobre su vida como DT : "Intento tomar de ejemplo lo que dijo Bilardo de ' me olvidé de vivir '. No quiero que me pase, he intentado tener mi vida y seguir de la misma manera, como la gente me conoce. Me ha servido un montón una charla que tuve con la esposa de Sabella , que me dijo que Alejandro tenía que disfrutar más . Son cosas que fui aprendiendo. Este puesto radica mucha responsabilidad. Todos saben que voy en bicicleta, voy a ver a los chicos. Trato de hacer mis cosas".

sobre su : "Intento tomar de lo que dijo de ' '. No quiero que me pase, y seguir de la misma manera, como la gente me conoce. Me ha servido un montón una que tuve con la , que me dijo que . Son cosas que fui aprendiendo. Todos saben que voy en bicicleta, voy a ver a los chicos. Trato de hacer mis cosas". La dupla Julián-Lautaro : "Estamos intentando que Juli y Lautaro, que ya se conocen , darles la oportunidad de que jueguen juntos porque es una idea bastante firme. Son dos más nueve y nos gusta que se entiendan , trabajen. Por eso repetimos, nos puede dar sus frutos. Está el Flaco López , que está haciendo las cosas muy bien así que estamos contentos".

: "Estamos intentando que Juli y Lautaro, que , darles la de que porque es una idea bastante firme. Son dos más nueve y , trabajen. Por eso repetimos, nos puede dar sus frutos. Está el , que está así que estamos contentos". El agradecimiento a Burkina Faso: "A Burkina Faso agradecerles, a los que han venido. Es de agradecer el esfuerzo que han hecho, dignifican el fútbol. Intentamos jugar el partido como si fuera una final, para que sean respetados. Les agradecemos enormemente el haber venido porque se podían haber quedado y el partido suspendido. Un vuelo tan largo, llegar a la hora que llegaron y jugar no es fácil".

TyC Sports