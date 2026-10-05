Sin margen de error: River debe sumar puntos para clasificar a la Copa Sudamericana

La postergación del duelo ante Sarmiento deja abierta la chance de que River pueda revertir esta situación con un triunfo en Junín. Sin embargo, la foto actual preocupa: el Millonario quedó noveno de la Zona B del Torneo Clausura y si esta noche Estudiantes le gana a Gimnasia de Mendoza en La Plata, caerá a la décima posición de la tabla anual, sin siquiera boleto para la próxima Copa Sudamericana.

La dura derrota sufrida ante Huracán antes del parate de 21 días que atraviesa actualmente el plantel frenó una remontada en la que había acumulado nueve puntos en tres partidos. Pero no solo le cortó el envión al equipo del flamante DT Leonardo Ponzio, sino que le agotó casi por completo el margen de error.

El escenario actual es elocuente: con el agónico triunfo de Barracas (15 puntos) sobre Atlético Tucumán, River (13) cayó a la 9ª posición de su grupo y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Ni siquiera un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto cuando vuelva a la acción el próximo sábado 10 de octubre le garantiza volver a meterse entre los ocho.

Claro que si suma de a tres frente a los cordobeses y después gana en Junín entre semana por el partido postergado de la 12ª fecha ya volverá a estar bien posicionado, pero para eso tiene que ganar o ganar. Las estadísticas y las proyecciones evidencian que ante el Globo, River probablemente haya perdido los últimos puntos que podía perder.

El objetivo de máxima de River es volver a la Copa Libertadores en 2027, tras no haberse clasificado para la edición actual. Entre esta posibilidad y la realidad hay, todavía, una enorme distancia. Tan es así que el Millonario corre riesgo de terminar la fecha (con el asterisco de que aún debe su partido) fuera de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Si en la noche de este lunes Estudiantes (41 puntos) vence a Gimnasia de Mendoza como local superará a River (42) en la tabla anual y se quedaría, provisoriamente, con el último boleto para la segunda competencia en importancia del continente. Por eso, para los de Ponzio, ganar el pendiente en Junín es impostergable, pero antes deben hacer lo propio frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Los seis partidos que le quedan a River en el Clausura, sin margen de error

12ª fecha - River vs. Estudiantes (RC) - Sábado 10 de octubre: 21.30

11ª fecha: Sarmiento vs. River - Miércoles 14 de octubre: 19.00

13ª fecha: Belgrano vs. River - Domingo 18 de octubre *

14ª fecha: River vs. Racing - Domingo 25 de octubre *

15ª fecha: Boca vs. River - Domingo 1° de noviembre *

16ª fecha: Aldosivi vs. River - Domingo 8 de noviembre *

* Día y horario a confirmar.

TyC Sports