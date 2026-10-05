López Rivadeneira participó de una concentración nacional

El remero correntino Lorenzo López Rivadeneira, participó del Campamento del programa DAR para Menores que concretó la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). se realizó en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, y estuvo destinada a atletas de las categorías 2011, 2012 y 2013.

Para el Campamento fueron seleccionados 16 remeros de distintos clubes del país, entre ellos el representante de Regatas Corrientes, a partir de los tiempos y resultados de los test obtenidos en remoergómetro realizados durante el mes de agosto.

El Campus estuvo a cargo del profesor Lázaro Gonzales, entrenador de la Selección Nacional U19, con la participación de Agustín Gabba (TNA), Pablo Susini (DTN) y Lorena Corengia por AARA. También fueron invitados como entrenadores Rocío Galop, del CNZ, y Leandro López Rivadeneira instructor de la institución del parque Mitre.

Durante los tres días del Campamento se realizaron entrenamientos y distintas evaluaciones. El trabajo incluyó mediciones antropométricas, evaluaciones físicas y pruebas específicas en remoergómetro para la toma de parámetros de potencia, además de un importante trabajo en el agua orientado a la técnica, coordinación, equilibrio, ritmo y sincronización en botes de conjunto.

La experiencia incluyó además una charla con los remeros de la Selección Nacional: Katia Baluzzo y Santino Menin, medallistas en los Juegos Suramericanos. Una charla sobre salvaguarda y deporte seguro a cargo de Marisa Peguri, del COA. Y hubo una capacitación sobre arbitraje brindada por Diego Cejas, integrante de la Comisión de Arbitraje de AARA.

Para Lorenzo fue una experiencia enriquecedora, que le permitió seguir aprendiendo, incorporar nuevos conocimientos y compartir tres días de trabajo con otros jóvenes remeros del país.

El correntino había conquistado un récord mundial en la modalidad de remo indoor en 2.000 metros hasta 12 años, a lo que ahora sumó una convocatoria por parte de la AARA para ir redondeando un excelente año de crecimiento deportivo.